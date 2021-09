Mookie Betts a puni les Padres pour la deuxième journée consécutive

Le jardinier du Dodgers des anges, Mookie Betts, connecté son Home Run 21 de la saison 2021 de Ligue majeure de baseball – MLB, célébrant avec ce coup sûr les 3000 retraits au bâton de son coéquipier Max Scherzer.

À travers le match Padres vs Dodgers, Mookie Betts s’est fait sentir à nouveau dans cette série, frappant un home run tous les jours pour atteindre 21 cette saison, calibrant son bois et démontrant pourquoi il est l’un des meilleurs joueurs de toute la Major League Baseball. . De plus, avec cette connexion il a collaboré au tableau de bord et c’est une façon de célébrer avec son partenaire Scherzer l’arrivée de 3.000 retraits au bâton dans le Chapiteau.

Le bas de la cinquième manche a été joué et Betts a avancé les Dodgers 2-0 avec ce coup de circuit, étant une démonstration de pure puissance pour ce joueur qui commence petit à petit à élever son niveau en MLB 2021, en tenant compte des blessures qu’ils n’ont pas subies. l’accompagnait et il est inactif depuis longtemps.

Ce coup sûr de Mookie Betts était contre Pierce Johnson, qui a égaré une courbe et le frappeur droit l’a frappé à 105,2 milles dans le champ gauche pour terminer son 176e circuit en carrière dans les majeures, qui avait une portée de 403 pieds au Dodger Stadium.

Voici le home run :

Mookie Betts – Los Angeles Dodgers (21) pic.twitter.com/Y1zSLR1YCq – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 12 septembre 2021

L’éveil d’un MVP ?

Pour Mookie, frapper des circuits consécutifs contre un adversaire direct est un signe de bonne nouvelle, donc les Dodgers peuvent sourire car l’un de leurs joueurs de référence commence à se réveiller et s’ils visent les séries éliminatoires, ils devraient vouloir que ce joueur maintenir ce niveau et si possible l’augmenter.

Après ce coup de circuit, Betts frappe .272 lors de la saison 2021 de la Major League, avec 106 coups sûrs, 21 circuits, 52 points produits, 80 points marqués, neuf buts volés, tout cela pour un total de 390 frappeurs avec les Dodgers, équivaut à environ 104 parties jouées.