Mookie Betts a réussi un jeu vidéo pour donner aux Pirates 2 des retraits rapides

Mookie Betts est sur la voie rapide pour le Hall of Fame. À seulement 28 ans, le curriculum vitae du voltigeur comprend déjà un MVP avec les Red Sox de Boston en 2018, et deux anneaux des World Series, le premier avec Boston et le suivant avec les Dodgers de Los Angeles la saison dernière. La carrière de Betts n’a pas été aussi spectaculaire que celle de Mike Trout, mais il y a un argument pour qu’il soit le deuxième meilleur joueur de sa génération.

Malgré toute sa grandeur, Betts a démarré lentement cette saison. Il ne frappe que 0,250/0,361/,431 au marbre pour une équipe des Dodgers qui est actuellement à deux matchs derrière les Giants de San Francisco pour la tête de la division. Ces chiffres ne sont pas mauvais du tout, mais ils ne sont pas bons pour Betts. Heureusement, le jeu de Betts ne se limite pas à frapper, et il l’a prouvé contre les Pirates de Pittsburgh jeudi.

Lors d’un match nul lors de la deuxième manche, Betts a effectué une merveilleuse prise de vue dans le champ droit, a fait volte-face et a tiré une frappe au marbre pour clouer le coureur de Pittsburgh Erik Gonzalez avant qu’il ne puisse marquer. C’est l’un des meilleurs jeux défensifs de l’année.

Betts a également commencé le match avec un premier coup de circuit, son sixième de l’année, pour donner aux Dodgers une avance de 1-0 dès le tout premier passage au bâton.

C’est pourquoi LA a donné à Betts un contrat de 365 millions de dollars sur 12 ans, et pourquoi il est l’un des meilleurs du jeu. Désolé, fans des Red Sox. Le trading de Betts de Boston à LA ne va pas cesser de piquer de si tôt.