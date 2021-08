Mookie Betts et Clayton Kershaw actifs aujourd’hui

Deux des nouvelles les plus attendues pour les Dodgers sont arrivées aujourd’hui. Deux noms qui portent les MVP Awards sur le dos et qui se manquent à la fois dans la formation et dans la rotation de départ. Clayton Kershaw et Mookie Betts ont été entendus aujourd’hui.

Commençons en arrière et en avant, pour celui qui a été le plus longtemps hors jeu.

Le lanceur gaucher Clayton Kershaw a été placé sur la liste des personnes handicapées le 6 juillet, peu avant le All-Star Game. Un retour rapide était attendu, mais l’entraînement l’a éloigné des monticules plus loin que ne l’aurait souhaité le futur vétéran du Temple de la renommée.

Clayton Kershaw a joué son premier jour de catch aujourd’hui depuis son match simulé à San Francisco. Dave Roberts a déclaré que les prochaines étapes seront déterminées par la façon dont Kershaw rebondira le lendemain. #Dodgers – David Vassegh (@THEREAL_DV) 17 août 2021

Aujourd’hui, Dave a révélé que le plan initial de retour aux activités lancé aujourd’hui et de réception a été réalisé. Clayton a fait le travail prévu et nous devrons attendre demain pour voir comment son bras réagit.

Doc a déclaré que Mookie Betts était dans la salle de musculation avec les entraîneurs “en train de faire une sorte d’échauffement actif”. – Hayon des Dodgers (@DodgersTailgate) 17 août 2021

De l’autre côté de la rue, il regarde Mookie Betts. Dave a commenté que le voltigeur de droite partant de l’équipe était à l’installation aujourd’hui en train de travailler avec le personnel d’entraîneurs pour faire une sorte d’échauffement actif. Si nous poursuivons ces activités demain, nous en connaîtrons le résultat et fixerons une heure pour leur retour.