Moon NFT Metaverse vous permet de construire sur une lune virtuelle | Invezz

Le métaverse reçoit beaucoup d’attention de la communauté crypto. Le studio d’ingénierie logicielle moon.ws a annoncé le développement d’un « métavers interplanétaire » doté d’une expérience de jeu pour gagner qui permet à la communauté crypto de gagner tout en construisant une nouvelle civilisation.

Terre virtuelle sur la lune

Le métaverse NFT centré sur la Lune sera composé de 26 000 parcelles de terrain virtuelles situées sur tout le terrain de la Lune. Chaque parcelle de terrain virtuel sera frappée en tant que jeton non fongible (NFT).

Avec cette offre, les utilisateurs peuvent stocker, échanger et garantir leurs colis virtuels comme ils le feraient avec des crypto-monnaies. Pour acheter une partie de ces parcelles virtuelles, vous devrez utiliser le Moon Token (MON), la devise native qui sera utilisée comme principal moyen de paiement.

Ceux qui achèteront les parcelles virtuelles participeront également à la création d’une nouvelle civilisation. Par exemple, les passionnés de crypto qui possèdent le terrain virtuel dans le métaverse Moon NFT pourront construire des biens immobiliers, ouvrir des entreprises, construire des infrastructures, développer et établir de nouveaux États-nations.

Pour construire un nouveau monde civilisé dans le métaverse, les utilisateurs peuvent créer toutes les structures politiques et économiques nécessaires similaires à celles représentées dans le monde moderne.

Un métavers interplanétaire

Les développeurs à l’origine de ce projet ont également annoncé le lancement d’une plateforme de jeux à gagner. Cela permettra aux utilisateurs de gagner de l’argent en participant à divers concours sur la plateforme. Les utilisateurs peuvent également créer ou rejoindre des équipes qui combattront leurs concurrents.

Les jeux à inclure dans cette initiative impliqueront une planification à la fois stratégique et à long terme. Les utilisateurs peuvent également développer leur propre pays et avoir la liberté de définir leurs programmes politiques, militaires et économiques. En développant sur cette plateforme, les utilisateurs augmenteront la valeur de leurs NFT.

Ceux qui souhaitent vendre ces NFT peuvent le faire sur des marchés comme OpenSea et Rarible. De plus, les achats dans le jeu peuvent également être vendus sous forme de NFT. Les développeurs travaillent également à étendre la portée de ce métaverse en incluant d’autres planètes et satellites. L’agrandissement devrait avoir lieu dans les prochains mois.

