Moon Shot avec l’ancien bassiste de Children Of Bodom : premier album ‘Confession’ attendu en octobre

Avec des années d’expérience combinée et des centaines de concerts à travers le monde, le bassiste Henri “Henkka T. Forgeron” Seppälä, chanteur Ville Malja (LAPKO), guitariste Jussi Ylikoski et batteur Mikko Hakila (ENSEMBLE DISCO) réunis l’année dernière pour former COUP DE LUNE. Porté par le succès retentissant du premier morceau “Big Bang”, et d’autres célibataires “Le sang a l’air cool”, et “Confession”, la formation finlandaise est maintenant heureuse d’annoncer la sortie prochaine de son premier album, également intitulé “Confession”. L’effort sera disponible le 22 octobre en partenariat avec Services d’étiquetage OMN.

Malja actions: “‘Confession’ est sincère et la sincérité est intemporelle. Il s’agit d’un album rock croustillant inspiré des classiques mais toujours tourné vers l’avenir scintillant. En tant que chanteur et parolier, je n’ai jamais été aussi inspiré.”

VilleLes mots de sonnent seulement plus vrai en écoutant un nouveau single “La marche de l’agonie” qui accompagne l’annonce de l’album ainsi que son clip que vous pouvez regarder ci-dessous. Le morceau est l’un des favoris du groupe sur le disque, avec un son punk rock percutant et rythmé. Seppälä chante ses louanges : « Pour moi, « Marche à l’agonie » a été l’une des chansons les plus fortes tout le long. D’une certaine manière, cela ressemble beaucoup à ce que je pensais COUP DE LUNE ressemblerait au début. Le son de COUP DE LUNE s’est étendu depuis, mais « Marche à l’agonie » tient toujours tout seul – avec fierté.”

Enfin, avec un album prêt à sortir et des salles de concert qui rouvrent à nouveau doucement, COUP DE LUNE est prêt à conquérir le monde.

“En écrivant et en jugeant les chansons de cet album, la chose la plus importante pour moi était de rester fidèle et honnête envers moi-même”, Ylikoski dit. “Si quelque chose n’allait pas, il fallait qu’il s’en aille. C’est le seul moyen pour moi de protéger l’inspiration et le sens de ce travail et de présenter un album significatif. Et quand cela est réalisé, tout le reste est secondaire. ‘Confession’ est un travail d’amour.

“COUP DE LUNE est quelque chose de complètement nouveau, fait à partir de zéro. Cette programmation, les nouvelles chansons, l’équipe derrière nous. C’est juste incroyable et ça me rend humble. Je me sens chanceux d’être en vie et de faire partie de ce groupe de nos jours. J’ai hâte de monter sur scène”.

“Confession” liste des pistes :

01. Confession



02. Marche de l’agonie



03. Big Bang



04. Homme Marlboro



05. chenille



06. Embrasse le fantôme



07. Deuxième chance



08. Le sang a l’air cool



09. Couper les coins



dix. Grands sentiments



11. Dans le trouble



12. gars de la rue



13. Uno, Dos



