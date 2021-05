Moon Shot mettant en vedette d’anciens enfants du bassiste de Bodom: le single “ Confession ” est maintenant disponible

Avec des années d’expérience combinée et des centaines de concerts à travers le monde, le bassiste Henri “Henkka T. Blacksmith” Seppälä, chanteur Ville Malja (LAPKO), guitariste Jussi Ylikoski et batteur Mikko Hakila (DISCO ENSEMBLE) unis l’année dernière pour former PLAN DE LA LUNE. Suite au succès de leurs premiers morceaux “Big Bang” et “Le sang a l’air cool”, le groupe est prêt à sortir son single le plus franc à ce jour, “Confession”, maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Dans “Confession”, PLAN DE LA LUNE montre les os nus de ses prouesses d’écriture et entrelace à nouveau les mélodies livrées par Malja avec une expérience visuelle effrayante sous la forme d’une vidéo réalisée par Sami Joensuu. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

“‘Confession’ est une telle chanson que vous n’écrivez pas tous les jours. C’est comme un cadeau – une belle chose bruyante qui apparaît lorsque les planètes se trouvent dans la position parfaite », explique Ylikoski. “Ça fait vraiment du bien de faire partie du groupe qui fait ce genre de musique.”

L’élan est là pour le quatuor finlandais, qui crée un sentiment d’intemporalité avec ses sorties, décrit dans un communiqué de presse comme «le vrai groupe de rock du 21e siècle».

Ylikoski États: “PLAN DE LA LUNE est quelque chose de complètement nouveau, fait à partir de zéro. Cette programmation, les nouvelles chansons, l’équipe derrière nous. C’est juste incroyable et me rend humble. Je me sens chanceux d’être en vie et de faire partie de ce groupe de nos jours. J’ai hâte de monter sur scène. “

Seppälä a annoncé sa décision de rejoindre PLAN DE LA LUNE il y a près d’un an et demi, écrivant dans un article sur les réseaux sociaux: “Quand la décision d’arrêter avec CORPS est devenu réel à la fin du printemps 2019, je n’étais pas déterminé à faire quelque chose de nouveau en tant que musicien. Cela peut paraître naïf, mais j’ai toujours pensé que je ne pouvais pas jouer à autre chose que CORPS, J’étais à peu près sûr que rien ne m’inspirerait assez. Mais alors la chose la plus inattendue s’est produite; la nouvelle de ma situation a atteint ces trois types qui faisaient du brainstorming à Helsinki pour trouver une personne parfaite pour la basse dans leur tout nouveau groupe.

«Pour moi, la citation classique” une porte fermant bla bla “me semblait maintenant très pertinente.

“L’idée d’un nouveau groupe était effrayante, non seulement musicalement, mais aussi parce qu’elle est venue si vite après la décision la plus importante et la plus effrayante de ma vie. En même temps, je l’ai vue comme un cadeau, une nouvelle chance de faire de la musique avec des amis, des musiciens. dont j’ai eu le plaisir de suivre les carrières avec admiration Je ne voulais pas rater cette rare chance.

“Les choses se sont arrangées assez rapidement, comme vous le savez peut-être, mes projets pour la vie après CORPS… eh bien, en fait, il n’y avait pas vraiment de plans …

“Alors me voici, présentant PLAN DE LA LUNE à toi. PLAN DE LA LUNE est loin du death metal mélodique. C’est un mélange de rock alternatif, d’éléments croisés, de beaucoup de mélodies – mais comme toujours dans la musique; vous le jugez et vous le définissez vous-même. ”



