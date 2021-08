Moonbug Entertainment conclut un partenariat exclusif avec Universal Music Group

Universal Music Group a signé un partenariat exclusif avec Moonbug Entertainment.

UMG assurera la distribution, l’édition et les licences mondiales du label Moonbug Music et de son catalogue de musique familiale. Cela inclut la musique de CoComelon, Little Baby Bum & Blippi, qui génère 150 millions de flux mensuels à travers les marques Moonbug.

Le partenariat pluriannuel verra les entreprises travailler en étroite collaboration pour atteindre de nouveaux publics à l’échelle mondiale, explorer de nouvelles opportunités et améliorer l’accessibilité de la musique pour enfants pour les parents ainsi que pour les nourrissons et les tout-petits. UMG travaillera en étroite collaboration avec Moonbug pour maximiser l’impact de son catalogue grâce à la synchronisation et à l’octroi de licences pour son IP extrêmement populaire, via Universal Music Publishing dans le monde entier.

Moonbug Entertainment est responsable des très populaires séries CoComelon et Little Baby Bum.

Les émissions présentent des comptines ludiques qui aident les enfants à apprendre des lettres, des chiffres, des sons d’animaux, des couleurs et plus encore. Moonbug possède actuellement deux des 20 vidéos YouTube les plus regardées de l’histoire. Sa “Bath Song” de CoComelon a été vue 4,4 milliards de fois et ce n’est pas fini.

UMG tirera parti de son expérience de leader mondial dans l’édition, la distribution et son réseau mondial de plus de 300 DSP pour apporter la bibliothèque de Moonbug aux familles du monde entier. La consommation de musique pour enfants a considérablement augmenté dans les services de streaming au cours des deux dernières années.

L’adoption rapide des appareils à commande vocale signifie que les jeunes enfants s’intéressent à la musique d’une nouvelle manière. C’est d’autant plus vrai que le monde est aux prises avec la pandémie, qui établit de nouveaux comportements à ce jour.

“Nous ne pourrions être plus ravis de nous associer à une puissance industrielle respectée et influente comme Universal Music Group pour étendre les possibilités de notre contenu musical”, a déclaré René Rechtman, co-fondateur et PDG de Moonbug Entertainment.

« La musique joue un rôle essentiel non seulement dans la stratégie de croissance de notre entreprise, mais aussi dans le développement de l’enfance. Nous attendons avec impatience les possibilités de nos comptines et chansons déjà populaires, et de la nouvelle musique que nous produirons ensemble.

L’énorme croissance du segment des enfants et de la famille est directement attribuable à la croissance des interfaces vocales uniquement. « Nous sommes impatients de travailler avec Rene et la talentueuse équipe de Moonbug pour étendre la portée de leur catalogue aux familles du monde entier et pour améliorer encore l’accessibilité de la musique pour les enfants de tous âges », a déclaré Sir Lucian Grainge, président-directeur général de Groupe de musique universel.