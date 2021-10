Moonbug Entertainment génère 53,8 millions de dollars de revenus pour 2020

Moonbug Entertainment a engrangé plus de 50 millions de dollars de revenus en 2020, ce qui prouve à quel point la musique pour enfants peut être lucrative.

Moonbug Entertainment possède des chaînes YouTube populaires telles que Cocomelon, Little Baby Bum et Blippi. Les résultats financiers déposés auprès de la Companies House au Royaume-Uni nous offrent un aperçu du succès de l’entreprise. Les revenus de Moonbug ont augmenté de 71,1% en 2020, passant de 39,6 millions de livres sterling (53,8 millions de dollars). La plupart de ces revenus provenaient des revenus de la distribution et des plateformes en libre-service – les chaînes YouTube.

Moonbug a également gagné 5,5 millions de livres sterling avec les «productions originales et de marque» et 4,8 millions de livres sterling avec les licences et les produits dérivés. La société a déclaré une perte d’exploitation de 1,4 million de livres sterling pour l’année. Moonbug dit qu’un litige a causé la perte d’exploitation – sinon, cela aurait été rentable. Cette référence dans le dossier peut être liée à un litige pour violation du droit d’auteur avec son rival Super Jojo.

YouTube a supprimé Super Jojo en septembre 2021 après avoir reçu plusieurs plaintes de tiers. La chaîne comptait 22 millions d’abonnés au moment de la suppression et figurait dans le top 25 des chaînes d’animation sur YouTube. Le retrait a eu lieu à peu près au même moment où MoonBug Entertainment a déposé une plainte devant un tribunal fédéral de Californie accusant Super Jojo d’avoir copié Cocomelon.

La plainte allègue que Super Jojo a arraché des centaines de personnages, paramètres, titres de chansons, paroles et images pour imiter ceux de Cocomelon. « Super Jojo freeride sans vergogne sur le succès de Cocomelon en copiant et en exploitant de près tous les éléments possibles de la chaîne Cocomelon », a déclaré Moonbug dans sa plainte légale initiale. « Même les fans de Cocomelon refont avec étonnement à quel point Super Jojo arrache Cocomelon, parfois image par image. »

Babybus (Fujian) Network Technology Company, la société chinoise à l’origine de Super Jojo, a déclaré un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars l’année dernière.

La plus grande partie de ses revenus provient de « plateformes libre-service » comme YouTube et sa publicité en ligne. Moonbug Entertainment a étendu sa portée dans l’industrie de la musique grâce à un partenariat avec Universal Music Group.

UMG assurera la distribution, l’édition et l’édition dans le monde entier pour le label Moonbug Music. Cela inclut la musique de toutes les chaînes YouTube sous l’égide de Moonbug, qui génère environ 150 millions de flux mensuels.