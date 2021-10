MoonPay lève 0 million de dollars de financement au deuxième tour, évaluation maintenant à 0,4 milliard

Annonces

MoonPay lève 400 millions de dollars dans un financement de deuxième tour, évalué maintenant à 3,4 milliards de dollars

La startup de paiement crypto basée aux États-Unis, MoonPay, a réalisé une augmentation de capital de 400 millions de dollars portant la valorisation totale de l’entreprise à 3,4 milliards de dollars, selon un article de blog de The Information. Le financement vise à améliorer les fonctionnalités de la plate-forme et à stimuler l’adoption mondiale des crypto-monnaies.

Ce tour de table a été co-dirigé par la société de capital-risque Tiger Global Management et Coatue Management dans le but d’augmenter les taux d’acquisition d’utilisateurs.

MoonPay a été lancé en 2019 dans le simple but d’augmenter l’adoption de la crypto-monnaie à travers le monde. Avec une équipe de seulement deux jeunes entrepreneurs – les co-fondateurs Ivan Soto-Wright et Victor Faramond – la société a entrepris de créer une solution logicielle simple et sécurisée qui permettrait aux personnes du monde entier de participer à la « plus grande révolution numérique depuis Internet », lit-on sur le blog de l’entreprise.

La plate-forme permet aux utilisateurs d’utiliser leurs cartes de crédit et de débit pour acheter des actifs cryptographiques ou d’autres actifs numériques sur des marchés tels que OpenSea, Bitcoin.com, Abra, ZenGo, Spot et Trust Wallet.

Le mois dernier, MoonPay s’est associé au fournisseur de portefeuille crypto Blocto pour fournir une rampe d’accès à la blockchain Flow et un accès plus facile aux marchés NFT. Plus tôt dans le mois, la société a annoncé un partenariat stratégique avec Bitmart Exchange permettant aux utilisateurs de mieux optimiser l’expérience de trading.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.