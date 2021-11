MoonPay lève plus de 550 millions de dollars US dans un nouveau tour et sa capitalisation mondiale dépasse les 3,4 milliards de dollars US

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Selon l’équipe de MoonPay, le niveau de financement atteint met en évidence le soutien à l’entreprise auprès des investisseurs, puisque sa vision a toujours été orientée pour apporter les crypto-monnaies au plus grand nombre.

Le fournisseur de services de paiement par crypto-monnaie MoonPay a levé un total de 555 millions de dollars US lors d’un nouveau tour de financement, ce qui laisse sa valorisation totale à plus de 3,4 milliards de dollars US.

Cela a été révélé par l’équipe de MoonPay dans une déclaration publiée sur leur blog officiel, où ils indiquent qu’il s’agit de la plus grande collection à ce jour par une entreprise du secteur de la cryptographie dans un tour de financement de série A.

À cet égard, le cofondateur et PDG de MoonPay, Ivan Soto-Wright, a déclaré :

« Nous avons entrepris de démocratiser l’accès à l’économie de la cryptographie en fournissant aux entreprises les outils nécessaires pour intégrer de nouveaux utilisateurs … Nous avons pour mission d’aider des milliards de personnes à accéder à des milliards de dollars de valeur numérique au cours de la prochaine décennie et au-delà. » .

MoonPay lève 555 millions de dollars US dans un nouveau tour de table

Fondé en 2019, MoonPay permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des crypto-monnaies à l’aide de cartes de crédit/débit et de portefeuilles mobiles. Plus récemment, la société a pris de l’importance en aidant l’artiste Post Malone à acquérir NFT de la collection Bored Apes. Il est également devenu plus populaire après avoir soutenu l’hôte de renom, Jimmy Fallon, qui a utilisé ses services pour acheter son premier objet de collection numérique.

Quant au tour de table, il a été dirigé par Tiger Global Management et Coatue. Des entités telles que Paradigm, Blossom Capital, Thrive Capital et NEA ont également participé.

Concernant les résultats obtenus, Matt Huang de Paradigm a commenté :

« Les crypto-monnaies se développent rapidement, mais l’intégration du prochain milliard de personnes nécessite des services qui rendent l’accès encore plus facile. MoonPay a créé un moyen simple et sécurisé pour les personnes du monde entier de participer à cette nouvelle économie. »

Parmi les plans de l’équipe de MoonPay pour ce capital, il y a l’augmentation de sa base de travailleurs, élargissant ainsi encore la gamme de fonctions pour ses produits de paiement. Il est également envisagé de financer des efforts visant à promouvoir une plus grande adoption des crypto-monnaies dans différents espaces.

La portée de MoonPay

Depuis son lancement à ce jour, MoonPay a été répertorié comme l’un des mécanismes de paiement par crypto-monnaie les plus largement adoptés du secteur. Tel a été le cas, même Jimmy Fallon lui-même l’a décrit comme « le PayPal de l’industrie de la cryptographie ».

Selon les chiffres partagés par l’équipe de MoonPay, la société a traité plus de 2 milliards de dollars de transactions à ce jour, capitalisant sur une base d’utilisateurs qui dépasse les 7 millions de personnes actives.

En réponse à la réponse bienvenue au cycle de financement, Soto-Wright a ajouté :

« Cette ronde de financement historique est un vote de confiance dans ce que nous faisons et vers où nous nous dirigeons ensuite. C’est la preuve que les gens croient en notre capacité à amener le prochain milliard de personnes dans le secteur de la cryptographie, une étape vers notre destination finale : la lune. »

Source : BlockWorks, TheBlockCrypto

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash