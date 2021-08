Moonrider est un projet qui a 16 bits Strider et Shinobi Vibes

in

Image : Danilo Dias / JoyMasher

Selon la façon dont vous l’utilisez, les chronologies de Twitter peuvent être pleines de GIF et de clips de projets de jeux en développement, dont certains sont immédiatement accrocheurs. C’est le cas avec Moonrider, pour laquelle une vidéo de 50 secondes a été postée par son créateur Danilo Dias.

Tout d’abord, voici la vidéo et le contexte de l’histoire que Dias a partagé récemment.

c’est moonrider#moonrider #joymasher #pixelart pic.twitter.com/Rj2TP4Y1uj— Danilo Dias (@days_danilo) 4 août 2021

Moonrider est une arme mutante mécanique. Il a été fabriqué par un État fasciste qui l’utilise, lui et les autres “gardiens”, comme une arme de l’État. Après un[n] accident, il se réveille et décide d’éliminer l’état fasciste et de redonner le pouvoir au peuple. Comme la couverture de la lune[s] le soleil, le héros noir se lèvera et détruira l’oppression. Le héros va abattre la flotte d’Asura afin de sauver un pays.

Danilo Dias est co-fondateur de JoyMasher (aux côtés de Thais Weiller), le studio que les joueurs de Switch connaissent peut-être le mieux pour les brillants Chrome flamboyant, qui était un hommage et une progression parfaits de l’ère Contra 16 bits. Naturellement, la possibilité d’un projet de style Strider / Shinobi de la même équipe est excitante.

Curieusement, cela a commencé comme un projet parallèle pour Dias. En janvier 2017, il a publié les premiers progrès sur le forum outsidespace.com, avec une première version de l’étape 1-1 terminée à ce moment-là.

Cela semble maintenant être un projet à part entière dans l’équipe JoyMasher. Sur la propre chaîne YouTube du studio, qui semble être principalement utilisée pour les vidéos en cours par opposition aux bandes-annonces et à la promotion, il existe plusieurs vidéos de Moonrider sous forme d’aperçus de scène et de clips de bande son. Twitter est la source de nombreuses mises à jour, une autre récente ci-dessous ainsi que des vidéos de scène plus anciennes.

non, je montre.

WIP : moonrider ou peut-être MACH RIDER ?

moteur de mise à l’échelle par : @IuriNery musique par @Dominic_Ninmark pic.twitter.com/AJB5iCToX3— Danilo Dias (@days_danilo) 22 juillet 2021

Cela ressemble à un autre projet amusant de l’équipe JoyMasher. Naturellement, nous aimons l’idée de découvrir ce titre sur Switch, mais nous continuerons à suivre les mises à jour et les progrès de l’équipe de développement. Si cela n’était pas sur votre radar avant maintenant, nous pensons que cela devrait l’être.

