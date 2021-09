Moonriver Coin (MOVR) est de 60% en 24 heures – Voici les meilleurs endroits pour l’acheter

Moonriver (MOVR), une crypto-monnaie relativement nouvelle, fait la une des journaux avec sa tendance haussière implacable qui a vu son prix dépasser les 488 $ en quelques mois. La pièce a attiré l’attention de la plupart des investisseurs crypto qui ont maintenant du mal à ajouter la pièce à leurs portefeuilles crypto.

Suite à l’augmentation de la demande, Invezz a rédigé le court article suivant pour aider les investisseurs à savoir où ils peuvent acheter le Moonriver (MOVR) et aussi savoir ce que c’est.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle pièce, lisez la suite.

Meilleurs endroits pour acheter Moonriver (MOVR)

Si vous êtes intéressé par l’achat de Moonriver (MOVR), vous êtes au bon endroit.

Notre équipe de professionnels a mené des recherches approfondies et identifié les éléments suivants comme les meilleures plates-formes sur lesquelles vous pouvez acheter des pièces Moonriver (MOVR) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

Compétence

Skilling est un courtier CFD et Forex réglementé qui permet aux investisseurs d’accéder à plus de 800 instruments financiers, dont 10 CFD de crypto-monnaie populaires avec des prix compétitifs et un temps d’exécution rapide. Skilling propose une sélection de plateformes de trading, y compris le propre Skilling Trader du courtier et les plateformes populaires et renommées du secteur cTrader et MetaTrader 4, qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents niveaux d’expérience.

Inscrivez-vous instantanément à Skilling

Qu’est-ce que Moonriver (MOVR) ?

Moonriver (MOVR) est le jeton natif du réseau Moonriver.

Étant une entrée relativement nouvelle dans l’industrie de la blockchain, vous n’avez peut-être pas rencontré le réseau Moonriver. Mais vous n’avez pas à vous inquiéter. Il s’agit d’une Parachain dirigée par la communauté et entièrement compatible avec Ethereum sur le réseau Kusama.

Le MOOVR est utilisé comme un jeton utilitaire au sein du réseau pour payer le déploiement de contrats intelligents décentralisés au sein du réseau.

Devriez-vous acheter Moonriver (MOVR) aujourd’hui ?

Suite à la tendance à la hausse que Moonriver (MOVR) a maintenue depuis son introduction, cela pourrait être un bon investissement.

Cependant, il est important de noter qu’investir dans des crypto-monnaies est extrêmement risqué en raison de la volatilité de leurs prix.

Prévision de prix Moonriver (MOVR)

Moonriver (MOVR) devrait maintenir sa tendance à la hausse, notamment en raison de l’augmentation de la demande de solutions de blockchain décentralisées dans le monde parmi les investisseurs en blockchain / crypto-monnaie.

Cependant, la récente tendance haussière peut être une indication que le prix de la devise continuera de s’apprécier.

Réactions sur les réseaux sociaux Moonriver (MOVR)

1/ AUJOURD’HUI C’EST LE JOUR ! Moonriver est désormais LIVE sur le @KusamaNetwork ! ?? Les transferts de solde et l’EVM sont désormais activés pour le jalonnement #collator, les déploiements de projets, les transferts de jetons et la distribution de récompenses #crowdloan ! En savoir plus https://t.co/h0ABLg5d4A – Réseau Moonriver (@MoonriverNW) 26 août 2021

🔥 5000+ transactions dans le pool ! 🔥 🔥 https://t.co/EWBsr7MVEZ – Réseau Moonriver (@MoonriverNW) 10 septembre 2021

