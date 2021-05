Moonshot Crypto: 11 choses à savoir sur le nouveau Token Driving Chatter

L’intérêt pour les crypto-monnaies augmente rapidement. Avec cet intérêt croissant vient une nouvelle frontière, un Far West de nouvelles crypto-monnaies et jetons surgissant chaque jour. Aujourd’hui, l’un de ces jetons est Moonshot (CC:MOONSHOT-USD). Alors, qu’est-ce que la crypto Moonshot?

Moonshot n’a cessé de développer sa clientèle depuis son lancement initial. Avec 28800 abonnés à bord depuis la fin du mois de mars et la montée en flèche du volume des échanges, il est évident que les investisseurs tentent leur chance avec le jeton. En fait, le jumpstart aurait atterri sur un panneau d’affichage à Times Square. Cependant, il faut être sûr d’être au courant des faits entourant Moonshot.

Un peu de scepticisme sain est absolument nécessaire avec ces cryptos à petite capitalisation et à approvisionnement élevé. En fait, Moonshot ressemble presque exactement à SafeMoon (CCC:SAFEMOON-USD), un jeton récemment critiqué pour son manque de transparence et ses résultats d’audit. Avec Moonshot étant un jeton encore plus petit que SafeMoon, il est encore plus difficile de dire si c’est la vraie affaire.

Avec cette connaissance à l’esprit, voici les faits sur Moonshot, vous pouvez donc investir avec prudence.

Moonshot Crypto: Connaissez les faits, investissez avec prudence

Moonshot est un fork de SafeMoon. Cela signifie que son protocole est une version de SafeMoon, avec quelques modifications. Cependant, ce sont des jetons séparés; les changements de mouvement ou de protocole n’affectent pas l’autre. Le lancement de Moonshot était très récent, la prévente ayant eu lieu fin mars. Le protocole Moonshot est basé sur la chaîne intelligente Binance. Les jetons Moonshot peuvent être achetés principalement via PancakeSwap (CCC:CAKE-USD). L’offre totale de jetons Moonshot est exceptionnellement élevée, avec 1 quadrillion de jetons. Binance lui-même cite cela comme un signe d’avertissement d’un «contrat malveillant» sur sa chaîne intelligente. Le livre blanc de Moonshot traite de la feuille de route du jeton. Essentiellement, l’utilité de la pièce (qui, pour le moment, consiste simplement à créer une base d’utilisateurs et, espérons-le, à gagner de la valeur) sera d’acheter des jetons non fongibles (NFT) de marque Moonshot via des «Moonboxes». Il n’y a pas encore de détails derrière ce plan. Au-delà des Moonboxes, les développeurs prévoient de lancer une arcade Moonshot où les utilisateurs pourront lier leurs portefeuilles et jouer à des jeux d’arcade classiques de marque Moonshot. Ils introduiront également une loterie où les utilisateurs pourront jouer avec des pièces Binance. Moonshot fonctionne en utilisant un pool de liquidité automatique, comme son ancêtre SafeMoon. Ceux qui vendent leur Moonshot doivent payer des frais de 10%. Les détenteurs reçoivent 4%, tandis que les 6% restants se divisent en deux. La moitié entre dans un pool de liquidité et l’autre moitié se convertit en BNB avant d’entrer dans le pool. Le protocole Moonshot comprend environ 1 100 lignes de code. Pour référence, Bitcoin (CCC:BTC-USD) contient 77 000 lignes de code. La capitalisation boursière de Moonshot n’est que de 11430 $, selon CoinMarketCap. Ceci est le résultat de l’offre totale élevée et du prix symbolique actuel, et cela suggère des niveaux élevés de volatilité.

