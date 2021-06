Moonshot Investing : 4 actions pour booster votre portefeuille

J’ai une question piège pour vous :

Comment obtenir un score parfait de 100 % à un test ?

La personne la plus intelligente dans la pièce pourrait dire : « obtenez toutes les bonnes réponses. » Pendant ce temps, le clown de classe comme moi pourrait plaisanter, “copiez les réponses de la personne la plus intelligente.”

Les deux sont d’excellentes réponses. Mais aujourd’hui, j’ai une troisième réponse, moins intuitive pour vous :

N’obtenez aucune mauvaise réponse.

Pense-y de cette façon. Si vous ne faites jamais un mauvais investissement Moonshot, votre portefeuille ne fera qu’augmenter. Considérez ces paris désastreux de 2021 :

Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE) en baisse de 64%

SOS Limitée (NYSE :SOS) en baisse de 54%

HUMBL (OTCMKTS :HMBL) en baisse de 86%

Technologies des baies (NASDAQ :ARRY) en baisse de 68%

Si vous aviez vendu ces actions avant qu’elles ne tombent, cela aurait libéré des milliers (ou des millions) de dollars à investir dans Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) ou d’autres grands gagnants 2021. Chaque dollar investi dans un raté signifie un dollar de moins qui peut être multiplié par 1 000.

Aujourd’hui, nous allons jeter un œil à la défense, ou comment vous pouvez augmenter vos rendements en évitant les puants.

Étoiles montantes: La biotechnologie monte à nouveau

Avant de plonger dans le monde déprimant des actions puantes, jetons un coup d’œil rapide aux gagnants de la semaine dernière : Rapt (NASDAQ :RAPT), Entera (NASDAQ :ENTX), Itéos (NASDAQ :ITOS), Enochien (NASDAQ :ENOB) et d’autres. Qu’est-ce que ces entreprises ont en commun en plus de leurs noms apparemment inventés ?

Ce sont toutes des actions de biotechnologie qui ont gagné gros la semaine dernière.

Des essais réussis de phase 1b aux accords d’un milliard de dollars, ces entreprises ont bénéficié de nouvelles qui ont fait grimper le cours de leurs actions d’un tiers à 80 %.

Et il n’y a pas que ces quatre-là. Parmi les 25 premiers gagnants d’actions la semaine dernière, 16 étaient liés aux soins de santé.

C’est un changement bienvenu pour les investisseurs en biotechnologie. La pandémie de coronavirus a fait du 1T 2021 un trimestre terriblement horrible et mauvais pour toute entreprise de biotechnologie faisant autre chose que les vaccins Covid-19. le FNB SPDR S&P Biotech (NYSEARCA :XBI) a baissé de 4 % au cours des trois premiers mois de l’année, contre un gain de 13 % au cours de la S&P 500. Le secteur public n’a pas été épargné non plus ; L’Institut national du cancer a vu ses augmentations de financement annuelles réduites de 60% par rapport à l’année précédente.

Depuis, les biotechnologies et la santé ont rebondi. Le fonds négocié en bourse (ETF) de génomique des fonds ARK (BATS :ARKG), a surperformé ses pairs de Moonshot. Chercheur de médicaments contre la maladie d’Alzheimer Annovis (NYSE :ANVS) a plus que triplé son prix.

Choisir ces gagnants est une tâche complexe que je réserve pour un autre jour. Pour vous aider à démarrer, voici deux noms conservateurs qui sont idéaux pour les nouveaux investisseurs en biotechnologie.

TG Thérapeutique (NASDAQ :TGTX). Une entreprise pharmaceutique contre le cancer avec deux médicaments approuvés et 10 autres essais en cours. Une combinaison 1) d’une grande taille de marché et 2) d’un pipeline complet de médicaments donne à la société pharmaceutique en oncologie un certain avantage sans les inconvénients désastreux communs aux petites biotechnologies.

Neurocrine Biosciences Inc (NASDAQ :NBIX). Une biotechnologie axée sur les neurosciences avec quatre médicaments approuvés, six candidats de phase 3 et huit autres en cours de développement. À l’instar de TG Therapeutics, le pipeline de Neurocrine et son vaste marché adressable (troubles neurologiques, endocriniens et psychiatriques) en font une position stable pour un nouvel investisseur en biotechnologie.

Nous reviendrons sur ces idées dans les semaines à venir.

Tomber sur Terre : Entreprises accusées de fraude

Retour à zéro réponse erronée.

Les trois derniers mois ont été difficiles pour les entreprises qui ont peut-être tenté de tromper les investisseurs.

Lordstown a peut-être falsifié les précommandes et SOS Limited aurait vanté les Bitcoin (CCC :BTC-USD) plates-formes minières comme les leurs. HUMBL a peut-être fait passer les maquettes de produits pour des pièces de travail, et il semble que ARRY ait peut-être mal classé les revenus pour augmenter les revenus.

Ces actions sont parfois gagnantes à court terme. Mais si votre entreprise est en difficulté (comme GameStop’s (NYSE :GME) était en mars 2020), je préfère que la direction soit honnête et me laisse acheter des actions pour 4 $ plutôt que de truquer les chiffres et de prétendre que tout va bien. Non seulement c’est malhonnête, mais ces actions ont tendance à être de terribles paris Moonshot.

(Notez que la bouffonnerie est différente de la fraude pure et simple. Tesla (NASDAQ :TSLA) a peut-être exagéré ses attentes en matière de montée en puissance à l’époque – c’est-à-dire gonflés – mais ils n’ont pas poussé des chiffres frauduleux lorsqu’ils ont raté les objectifs).

Alors, comment pouvez-vous éviter ces puants?

La première chose que je recherche, ce sont les investissements Moonshot sans une bonne technologie. Les entreprises basées sur l’énergie solaire comme Array peuvent sembler être un pari sexy sur les technologies propres. Mais quiconque y prêtera une attention particulière se rendra compte que l’entreprise ne produit que les racks motorisés à faible marge qui font tourner les panneaux. J’ai utilisé cette méthode pour mettre en évidence d’autres paris ratés comme Hyliion (NYSE :HYLN), une entreprise de groupes motopropulseurs électriques avec un produit incroyablement inefficace.

Vient ensuite la qualité financière. Ces entreprises perçoivent-elles de l’argent pour les revenus qu’elles prétendent faire ? Quiconque vérifiant le relevé des flux de trésorerie de Lordstown (ou sa page de précommande avant sa refonte) aurait immédiatement réalisé que vous pouviez déposer des milliers de «lettres d’intention» sans acompte.

En d’autres termes, l’argent est roi, même pour les paris Moonshot.

Enfin, il y a une vérification intestinale. Considérez le développeur de la batterie QuantumScape (NYSE :QS). Le PDG de l’entreprise, Jagdeep Singh, a longtemps vanté ses relations étroites avec Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY), mais le constructeur automobile historique a été occupé à développer des capacités internes sans l’aide de M. Singh. Si quelque chose ne va pas, faites confiance à votre instinct. Il vaut mieux passer une opportunité Moonshot que de miser gros quand quelque chose ne va pas.

Si vous n’êtes pas tout à fait sûr de ceux à éviter, voici une liste pour vous aider à démarrer.

Société de carburants d’énergie propre (NASDAQ :CLNE). A annoncé que le Amazon.com (NASDAQ :AMZN) l’accord d’approvisionnement en carburant ne couvrait que 46 des 565 stations. La nouvelle a entraîné une baisse du cours de l’action de 21% et le dumping de son principal actionnaire.

Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV). Enquête active du DoJ sur les pots-de-vin possibles et les accords tiers douteux pour générer des souscriptions d’assurance. Medicare Advantage est déjà une entreprise délicate. C’est encore plus difficile lorsque vous êtes accusé d’avoir enfreint la loi Stark.

Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS). Le battage médiatique de l’accord USPS a fait monter en flèche les actions lorsque le fabricant de véhicules électriques a perdu un contrat avec OshKosh (NYSE :OSK). L’auto-traitant apparent avec l’ancien PDG Steve Burns a également dépouillé les actionnaires publics de Workhorse des prototypes de R&D les plus précieux de l’entreprise.

XL Fleet Corp (NYSE :XL). Un pipeline de ventes douteux suggère que cette société hybride rechargeable pourrait devenir le prochain Lordstown. Ses faibles revenus différés (c’est-à-dire les paiements de précommande) pourraient signifier que la direction a exagéré une grande partie de son pipeline supposé de plus de 220 millions de dollars.

En chiffres : éviter le jeu du perdant

149,29 $ Montant moyen par personne perdu par les joueurs de Las Vegas par jour, selon David Schwartz, ancien directeur du Center for Gaming Research de l’UNLV. 3,3 milliards de dollars Montant perdu à cause des escroqueries par des imposteurs en 2020, selon la FTC. 3,8 milliards de dollars de crypto-monnaie volés au cours de la même période l’année dernière. La crypto-monnaie est devenue le « Wild West » de la finance, selon la FTC. 19,3 milliards de dollars

celui de Nikola (NASDAQ :NKLA) perte de capitalisation boursière depuis son pic de l’année dernière. Le vendeur à découvert Hindenburg a accusé la société de gonfler les attentes dans un «océan de mensonges».

Pensées de clôture : Il est difficile d’être un contrarien

Nous, les investisseurs de Moonshot, sommes essentiellement un groupe indépendant. L’achat de 500 $ de Dogecoin (CCC :DOGE-USD) n’est pas ce que les gens « ordinaires » sont censés faire.

Mais marcher sur un air différent peut parfois sembler gênant et terrible. Personne ne veut être différent de ses amis, et encore moins dire à quiconque qu’il a tort. C’est l’une des raisons pour lesquelles tant d’entreprises de Wall Street imitent leurs pairs lorsqu’elles font des paris concentrés.

Ma suggestion? Continuez à investir dans Moonshots, mais réduisez la taille de vos paris dans les entreprises accusées de fraude. Bien sûr, personne sur Terre ne peut obtenir 100 % sur chaque investissement. Mais vous pouvez certainement faire mieux que la foule en évitant certaines des pires erreurs qu’ils commettent.

