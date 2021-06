Moonspell annonce des performances en direct « Irreligious » et « Hermitage »

métallurgistes portugais SORT DE LUNE retourneront dans leur ville natale, la capitale lumineuse du pays, Lisbonne, avec style et avec un double rendez-vous grandiose qu’aucun membre de la meute ne peut se permettre de manquer.

Le 18 juin, SORT DE LUNE prendra possession de la scène et devant un public en direct de 300 fans (selon les règles COVID), pour interpréter son album révolutionnaire de 1996 “Irréligieux” dans son intégralité. “Irréligieux” a non seulement aidé le groupe à redéfinir son style varié, mais cette année marque également le 25e anniversaire du disque. Des classiques intemporels tels que “Opium”, “Griffes de corbeau”, “Monsieur Spiegelmann”, “Méphisto” ou alors “La folie de la pleine lune” vous ramènera à la fin des années 90, lorsque le gothique était plus sombre et plus beau que dans n’importe quelle autre année ou âge. Pour partager cet événement mémorable avec des fans du monde entier, le spectacle sera également diffusé en direct dans une production de premier ordre, avec SORT DE LUNEson propre flair pour un son puissant et des lumières incroyables via la plateforme de streaming Munin Live.

Par ailleurs, SORT DE LUNE va rééditer “Irréligieux” en coffret deluxe unique en son genre (contenant le LP + un disque EP 12″ en forme de triangle de l’éternelle ode du groupe à la lune “La folie de la pleine lune” chanson originale + version live, une cassette exclusive + slipmat) et bien plus encore. Attention à cette incroyable édition du groupe, gracieuseté de SORT DE LUNEsa propre étiquette Archives d’Alma Mater (également disponible en LP + EP + MC et slipmat séparément), avec plus de détails et de nouvelles à révéler dans les jours à venir.

Mais comme si ce n’était pas tout et pour prendre votre dose complète de folie lunaire, juste un jour plus tard, le 19 juin, SORT DE LUNE jouera un set complet en direct de son nouvel album très acclamé “Ermitage”. Pour la première fois, et devant les “chanceux 300” (plus dans un stream mondial !), les maîtres du dark metal portugais présenteront leur dernier magnum opus en live dans son intégralité et pour un “vrai” public. Rejoindre SORT DE LUNE pour une nuit inoubliable de chansons et d’émotions incroyables.

“Nous avons tous fait une grosse chute avec la situation COVID. Il a été difficile de garder le groupe ensemble et les fans motivés”, a déclaré le leader Fernando Ribeiro. “Nos jambes ont été écrasées mais nous sommes de nouveau sur pied et voulons à nouveau marcher à vos côtés. Nous ne célébrerons pas seulement l’incroyable 25e anniversaire de l’un de nos albums les plus fondamentaux (‘Irréligieux’) mais enfin avoir la chance de dévoiler le charme absolu et assez puissant de ‘Ermitage’ chansons sur scène. C’est SORT DE LUNE comme vous ne nous avez jamais vu auparavant. C’est être à nouveau ensemble. Notre heure est venue.”

Pour plus d’informations et pour acheter vos billets et forfaits, rendez-vous à cet endroit.

Crédit photo: Rui Vasco

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).