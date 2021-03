Moonspell Singer: «  Nous voulons tous que des émissions se produisent, mais nous voulons nous assurer que cela se passe en toute sécurité  »

Chanteuse Fernando Ribeiro des métallurgistes portugais MOONSPELL a déclaré à Consequence Of Sound dans une nouvelle interview qu’il se sentait «bien» par la perspective de la reprise des «émissions en personne» dans un avenir pas trop lointain. « Parfois, la discussion est réduite à de l’argent », a-t-il déclaré. « De toute évidence, l’industrie de la musique et l’industrie de la musique et la manière MOONSPELL est impliqué, vous prenez un peu de tout – les droits d’auteur, les achats en ligne, les ventes de disques – mais parfois, la majeure partie de cela vient de jouer des spectacles en direct et de vendre des marchandises. Mais ce n’est pas seulement une question d’argent. C’est aussi une question de style de vie.

« Je tourne depuis 1995 », a-t-il poursuivi. « Je ne suis pas comme ça, mais je connais des gens qui sont vraiment déprimés et sans aucun sens dans la vie quand ils ne sont pas en tournée ou en voyage. Mais ici au Portugal, l’un des résultats positifs de la pandémie est que les musiciens, L’industrie et la scène culturelle qui peuvent généralement être compétitives se sont toutes réunies. Nous avons créé ce mouvement, #CultureIsSafe, et l’année dernière nous avons joué quatre spectacles. Ce n’est pas beaucoup, mais c’était très important psychologiquement. C’était aussi une preuve pour les gens qui travaillent en direct montre qu’ils savent vraiment comment s’organiser et qu’aucun cas de COVID n’a été signalé ou lié aux émissions.

« Le dernier spectacle que nous avons fait en 2020 était à Porto, la deuxième plus grande ville du Portugal après Lisbonne dans une arène de 2000 personnes, mais nous avions 700 personnes, ce qui était la limite. Vous avez de l’espoir parce que vous ressentez vraiment l’amour des fans. , être distancé, porter un masque, écouter MOONSPELL. Cela montrait qu’ils voulaient vraiment être là.

«Les spectacles en direct sont si importants non seulement pour l’argent qu’ils génèrent mais aussi pour la bonne énergie qu’ils apportent. Pour avoir ces spectacles, il faut d’abord organiser une communauté, et tout le monde a travaillé ensemble.

« Nous sommes tous dans le même bateau qui coule, comme je le dis en plaisantant. Et même si le nouvel album parle de l’ère de l’ermite et de la solitude, c’est aussi une question de communauté. Je suis allé à cette grande manifestation et presque tous les musiciens du Portugal étaient là. dans cette grande arène, et je sentais que nous nous soutenions mutuellement et en ce moment, nous nous battons pour la survie de notre scène. C’est un objectif pour tout le monde. Nous voulons tous que des spectacles aient lieu, mais nous voulons nous assurer que cela se produise sans encombre. »

MOONSPELL a sorti son 13e album studio, « Ermitage », le 26 février via Registres de Napalm. Le disque a été enregistré, mixé et masterisé par Jaime Gomez Arellano (PARADIS PERDU, PRIMORDIAL, FANTÔME, SÓLSTAFIR) au Studios Orgone au Royaume-Uni

L’année dernière, MOONSPELL s’est séparé du batteur d’origine Miguel « Mike » Gaspar et l’a remplacé par Hugo Ribeiro (aucune relation avec Fernando Ribeiro).

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).