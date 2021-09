Moov lance une nouvelle campagne

Les films ont été conceptualisés par McCann Worldgroup

La marque de soulagement de la douleur de Reckitt, Moov, a lancé sa nouvelle campagne “Zindagi Ke Beech Dard Na Aaye”. Les deux films pour les deux variantes de la marque – Moov et Moov Strong visent à inspirer les femmes de tous âges à poursuivre leurs rêves et leurs aspirations où la douleur corporelle ne sera en aucun cas dissuasive.

Le nouveau film de Moov est une vision émotionnelle de la façon dont les mères repoussent leurs limites pour s’assurer que leurs enfants réalisent leurs rêves et que rien, y compris leur propre douleur, ne les empêchera de faire leur part. Le Moov Strong TVC présente une relation frère-sœur où l’entorse à la cheville de la sœur l’empêche de participer à un rallye cycliste. Les films ont été conceptualisés par McCann Worldgroup.

Depuis son lancement, les publicités Moov se sont concentrées sur les femmes qui ne reculeraient devant rien, quels que soient les défis ou la douleur qu’elles rencontrent sur leur chemin pour atteindre et réaliser leurs ambitions, Dilen Gandhi, directrice marketing régionale, Asie du Sud – Santé et nutrition, Reckitt , mentionné. « Cette campagne est encore une fois une célébration des femmes et des familles qui se soutiennent les unes les autres et reviennent plus fortes malgré tous les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées. Bien que nos produits puissent être utilisés efficacement par toute personne souffrant de douleur, nos publicités rendent un petit hommage à toutes ces femmes qui font constamment ce petit plus pour réaliser leurs propres rêves et ceux de leurs proches », a-t-il ajouté. .

« Moov a toujours pensé que la douleur ne devrait jamais entraver nos activités. Poursuivant cette réflexion, notre nouvelle campagne est une ode à la femme d’aujourd’hui, qui voudrait poursuivre des objectifs quoi qu’il arrive. Les deux histoires capturent cela et montrent comment Moov permet à nos femmes protagonistes de vivre leur vie comme elles le souhaitent, c’est-à-dire d’être imparables », a déclaré Kapil Batra, responsable créatif, Delhi, McCann Worldgroup.

