Mopet, la moto électrique pour promener son animal de compagnie | Moteur

Vous êtes gêné de laisser votre chien à la maison lorsque vous sortez en balade en scooter ou moto électrique ? Vous avez besoin d’un Mopet…

Les animaux de compagnie ne s’entendent pas avec les deux-roues, car ils ne sont pas prêts à les transporter.

exister paniers pouvant être placés devant ou derrière la moto ou le vélo, mais ils sont inconfortables et petits, ils sont généralement complètement fermés et les animaux sont assez exposés aux chocs et aux chutes.

La startup japonaise Mopet propose une solution aussi pratique qu’adorable : un scooter électrique conçu pour transporter un animal de compagnie, en toute sécurité. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Mopet Il s’agit en fait d’un scooter électrique avec un design similaire à un scooter, mais avec un siège.

Juste sous le siège il y a une petite pièce dans laquelle vous pouvez mettre un animal de compagnie.

Il n’est pas très grand, il ne peut donc accueillir qu’un petit chien ou un chat. Mais il a de larges ouvertures pour que l’animal ne se sente pas dépassé, et même il peut sortir la tête pour faire levier.

C’est un excellent endroit, car C’est la zone la plus protégée de la moto. C’est certainement plus sûr que de le porter dans un panier devant ou derrière.

Malgré son statut de scooter, ses caractéristiques techniques sont assez impressionnantes.

Peut transporter 140 kilos de poids (en ajoutant pilote et animal de compagnie) à une vitesse maximale de 37km/h.

Trois tailles de batterie peuvent être installées, pour une autonomie de 30, 40 ou 60 km.

Cela semble être une solution très pratique pour transporter des chiens plus âgés au parc ou qui ont des problèmes de jambes et n’aiment pas marcher.

Aussi pour ramener votre animal de compagnie à la maison après une journée épuisante de courses et de courses de balles dans le parc.

Et aussi, comme on le voit dans la vidéo, si vous n’avez pas d’animal de compagnie le compartiment sert également à transporter des bagages: une mallette, un sac à dos ou un cabas.

Mopet recherche un financement sur le site de financement participatif japonais Makuake. Il a un prix d’environ 1 950 euros.