MoraBanc Andorra gagne 86-81 contre Herbalife Gran Canaria

09/05/2021 à 22:20 CEST

le MoraBanc Andorre a été imposé comme un local Herbalife Gran Canaria 86-81 lors de la trente-sixième journée de la Ligue ACB. Les habitants viennent de perdre loin de chez eux avec lui Monbus Obradoiro par 79-51. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre le UCAM Murcie par 91-81. Avec ce résultat, le MoraBanc Andorre occupe la onzième place et cumule 14 victoires en 32 matchs joués, tandis que le Herbalife Gran Canaria il reste en dixième position avec 15 victoires en 33 matchs disputés.

Au cours du premier trimestre, le MoraBanc Andorre était le principal dominateur, a atteint une différence de 10 points (16-6) jusqu’à terminer avec un résultat de 21-17. Après cela, au cours du deuxième trimestre, le MoraBanc Andorre ont élargi leur différence et ont eu une différence maximale de neuf points (38-29) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 19-16. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 40 à 33 points avant la pause.

Au cours du troisième quart, l’équipe visiteuse a comblé l’écart sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 10-2 et a terminé avec un résultat partiel de 15-18 (et un 55-51 au total). Enfin, dans le dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se distancer à nouveau dans la lumière, ont augmenté l’écart à un maximum de neuf points (60-51) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 31-30. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score final de 86-81 pour les locaux.

Pendant le match, le MoraBanc Andorre a remporté la victoire grâce à 22 points, sept passes et deux rebonds de Clevin Hannah et les 15 points, une passe et trois rebonds de David Jelinek. Les 19 points, deux passes et un rebond de Anthony Darrell Slaughter et les 17 points, trois passes et sept rebonds de Matt Costello n’étaient pas suffisants pour le Herbalife Gran Canaria A remporté le match.

Lors de la prochaine réunion de la Ligue ACB, le MoraBanc Andorre fera face au Joventut dans le Palais des sports municipal de Badalona. Pour sa part, dans le prochain match, le Herbalife Gran Canaria cherchera la victoire contre lui Panier Valence dans le Gran Canaria Arena.