MoraBanc Andorra parvient à battre l’UCAM Murcie (76-79)

15/05/2021 à 20:50 CEST

le MoraBanc Andorre a réussi à gagner en tant que visiteur de UCAM Murcie 76-79 lors de la trente-deuxième journée de la Ligue ACB. Les habitants viennent de vaincre à la maison Coosur Real Betis 55-84 et jusqu’à présent accumulé une séquence de trois victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre le Urbas Fuenlabrada 85-71, ajoutant un total de trois victoires à leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, le MoraBanc Andorre occupe la huitième place et cumule jusqu’à présent 16 victoires en 34 matchs joués, tandis que le UCAM Murcie il reste en treizième position avec 14 victoires en 34 matchs disputés.

Le premier trimestre a été dominé par MoraBanc AndorreEn fait, il a obtenu un set durant ce quart-temps de 10-2 et a fait la différence maximale (10 points) à la fin du quart et a terminé avec 15-25. Plus tard, au cours du deuxième quart, il y a eu un retour de l’équipe locale, en fait, l’équipe a réalisé un 17-2 partiel et a réussi à marquer la différence maximale de points (neuf points) à la fin du quart, qui s’est terminée par un résultat partiel de 28-9. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 43-34 dans la lumière.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de la MoraBanc Andorre Ils ont comblé l’écart sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce quart-temps de 10-2 et ont terminé avec un résultat partiel de 20-22 et un résultat global de 63-56. Enfin, dans le dernier quart-temps, il a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 13-23. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un résultat de 76-79 en faveur de la MoraBanc Andorre.

De plus, les joueurs de la MoraBanc Andorre qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été David Jelinek Oui Jeremy Senglin, qui a obtenu 17 points, une passe et deux rebonds et 15 points, deux passes et quatre rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Jordan Davis Oui Dj fraise, avec 13 points, deux passes et quatre rebonds et 11 points et un rebond respectivement.

Après avoir remporté ce match, lors du match suivant, le MoraBanc Andorre mesurera sa force avec lui Barça dans le Poliesportiu d’Andorre, tandis que le prochain rival du UCAM Murcie sera le Panier Acunsa Gipuzkoa, avec lequel il sera mesuré dans le Arènes d’Illumbe.