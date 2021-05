MoraBanc Andorra triomphe de l’Unicaja 85-92

12/05/2021 à 23:50 CEST

le MoraBanc Andorre vaincu en tant que visiteur Unicaja 85-92 lors du trentième tour de la Ligue ACB. Avec ce résultat, le MoraBanc Andorre est à la dixième place et cumule 15 victoires en 33 matchs joués, tandis que le Unicaja il reste en onzième position avec 15 victoires en 33 matchs disputés.

Le premier quart avait l’équipe visiteuse comme protagoniste et dominateur, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 11-2 et a augmenté l’écart à un maximum de 14 points (6-20) jusqu’à terminer avec un résultat de 10 – 24. Après cela, au deuxième trimestre, les habitants ont réussi à se rapprocher de la lumière, en fait, ils ont obtenu un 10-2 partiel, qui s’est terminé par un résultat partiel de 27-21. Après cela, les joueurs se sont reposés avec un 37-45 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart, les joueurs de l’équipe locale ont de nouveau réduit les distances dans le jeu électronique jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 27-20 et un total de 64-65. Enfin, au cours du dernier trimestre, le MoraBanc Andorre il a pris ses distances sur le tableau de bord, en fait, il a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 11-2 et a atteint une différence de neuf points (74-83) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 21-27. Après tout cela, le duel s’est terminé sur un résultat final de 85-92 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Clevin Hannah Oui Jeremy Senglin pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 20 points, cinq passes et trois rebonds et 16 points, deux passes et deux rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Deon Thompson Oui Malcolm Thomas pour ses actions pendant le match, avec 19 points, une passe et quatre rebonds et 12 points, trois passes et cinq rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain match de la MoraBanc Andorre ce sera contre lui Urbas Fuenlabrada dans le Poliesportiu d’Andorre. Pour sa part, Unicaja cherchera la victoire contre lui Panier RETAbet Bilbao dans le Palais des sports Jose Maria Martin Carpena.