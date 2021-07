MoraBanc Andorre met fin au contrat de Bandja Sy

Le duc de Sussex a déclaré à Oprah Winfrey en mars: «L’accord Netflix a été suggéré par quelqu’un d’autre au point où ma famille m’a littéralement coupé financièrement et je devais assurer la sécurité pour nous. [They cut me off] au premier trimestre 2020. Mais j’ai ce que ma mère m’a laissé et, sans cela, […] More