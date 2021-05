MoraBanc clôture la rénovation de ‘Tunde’ Olumuyiwa

31/05/2021 à 17h08 CEST

Le centre de la Sierra Leone Babatiunde ‘Tunde’ Olumuyiwa, 29 ans et 2,03 mètres, a renouvelé pour deux saisons avec MoraBanc Andorre et devient le deuxième joueur à élargir ses liens avec le club de la Principauté.

Le joueur a disputé 33 matchs de la Endesa League cette saison avec 6,9 points en 19:42 minutes et 4,4 rebonds avec 0,6 blocs et un PIR de 7,7. Dans le Championnat d’Europe, ‘Tunde’ a joué 16 matchs avec 4,9 points, 5,5 rebonds et un PIR de 8,5.

‘Tunde’ est arrivé l’année dernière pour jouer la phase finale exceptionnelle de l’ACB à Valence pour couvrir les blessures de Dejan Musli et Moussa Diagne.

Le joueur a ainsi fait ses débuts dans la meilleure compétition espagnole puisqu’il avait déjà joué pour B The Travel Brand Mallorca de LEB Oro.

MoraBanc continue de concevoir le projet pour la saison prochaine avec Clevin Hannah, Sergi García, Guille Colom, Oriol Paulí, Haukur Palsson, David Jelínek, ‘Tyson’ Pérez, Bandja Sy, Nacho Llovet et Malik Dime avec un contrat en cours, mais avec une clause de sortie pour le joueur et le club.

Jeremy Senglin, Tomasz Gielo, Saulius Kulvietis et Artsiom Parakhouski mettent fin à leur contrat.