Morales, un attaquant historique de Levante

17/08/2021 à 11h15 CEST

L’attaquant de l’UD Levante, José Luis Morales, a commencé la saison 2021/22 de la même manière que la précédente s’est terminée : marquer et être essentiel pour les hommes de Paco López. Le Levantin a marqué le premier but du parcours au Nuevo Mirandilla pour atteindre un point amer. Il a réussi à faire le deuxième avant le tirage au sort de Cadix, mais il n’a pas réussi à l’enchère.

L’ancien Fuenlabrada, qui est le leader incontesté de l’attaque valencienne avec 34 ans, a certifié son 50e but avec le maillot de l’UD Levante en 220 matches de championnat. Il est le meilleur buteur historique du club en Liga devant Roger Martí (40 ans), Enis Bardhi (20 ans), David Barral (19 ans) et Mustaphá Riga (18 ans).

1 – @jose1987morales 🇪🇸 est devenu le premier joueur de l’histoire de @LevanteUD à atteindre 50 buts en Première Division (220 matchs). Commandant #OrgullGranota #LevanteUD pic.twitter.com/r1t4D86mSv – OptaJose (@OptaJose) 14 août 2021

Le commandant est le capitaine de l’équipe et le joueur le plus transcendantal du plateau de Paco López. La saison dernière, il a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues, avec 13 buts en Liga, dans ce qui était sa consolidation définitive en tant que joueur de première division..

Idole dans la Ciutat de Valencia

José Luis Morales a connu une explosion tardive dans l’élite. Il a disputé son premier match en Liga lors de la saison 2014/15 avec l’UD Levante après un an de prêt à Eibar, alors qu’il avait 27 ans. Mais depuis lors, son ascension a été fulgurante. À peine deux saisons plus tard, il portait déjà le bracelet pour la première fois et la suivante, il a dépassé deux chiffres dans l’aspect buteur.

En trois ans, il est passé de la deuxième division à la défaite en Liga en tant que capitaine. Ce romantisme et cet attachement au maillot ont ravi les fans de l’UD Levante, qui ont trouvé en José Luis Morales une figure qui représente l’idiosyncrasie du club.