Moralis lance un SDK pour simplifier le développement de jeux Web3 | Invezz

Moralis, une plate-forme de développement backend blockchain, a publié un kit de développement logiciel (SDK) pour simplifier le développement de jeux Web3 et d’applications métaverse, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le kit permet aux développeurs d’ajouter rapidement des fonctionnalités Web3 à leurs applications de métaverse grâce à une intégration avec Unity, le principal environnement de développement de jeux.

Le backend de Moralis accélère le développement décuplé

Plus de 65 000 équipes utilisent la plate-forme pour fournir un support backend pour leur application Web3. Augmentez le taux de développement jusqu’à dix fois. Moralis souhaite que les développeurs se concentrent sur la création de leur dApp avec leur SDK Metaverse, que les premiers utilisateurs ont déjà utilisé avec succès.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Ivan on Tech, co-fondateur de Moralis, a commenté :

Le métavers est plus chaud que jamais. C’est le bon moment pour présenter le SDK Moralis Metaverse. Le SDK est livré avec une intégration cruciale avec Unity et met de puissantes capacités de développement de jeux métavers à la portée des développeurs.

Les outils de développement sont devenus cruciaux

Le développement d’applications Web3 doit être aussi fluide et facile que possible pour amener le futur au présent et développer l’utilité du métaverse. Cela a fait des outils de développement l’un des domaines les plus importants de la R&D aujourd’hui. Moralis possède une vaste expérience dans le support d’applications Web3 et de projets blockchain. Actuellement, il adopte l’innovation avec la sortie de son SDK Metaverse.

L’intégration avec Unity permet une prise en charge universelle

L’intégration des SDK Moralis et Unity permettra aux développeurs de créer des applications métaverses compatibles avec toutes les chaînes Moralis, ainsi qu’avec de nombreuses autres grandes plates-formes de jeu, notamment Mac, Windows, Web, Xbox, PlayStation, etc.

Le SDK a déjà été utilisé avec succès sur la plateforme NFT SuperFarm. Récemment, il a été lancé sur Avalanche (AVAX/USD). Elliot Wainman, co-fondateur de SuperFarm, a déclaré :

Moralis Metaverse SDK est une bouée de sauvetage. L’aperçu du SDK que nous avons utilisé a été un élément très critique dans le développement de l’écosystème SuperFarm. Nous pensons que l’écosystème dans son ensemble le trouvera incroyablement précieux.

Sandeep Nailwal, co-fondateur de Polygon (MATIC / USD), a ajouté :

Moralis est un outil à pile complète incroyable qui permet à Polygon d’atteindre plus de développeurs et d’apporter plus de cas d’utilisation sur le Web. Nous sommes ravis de voir ce que les développeurs vont construire avec le SDK Moralis Metaverse sur Polygon.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent