Moralo ajoute trois points de plus contre Jerez (2-0)

18/04/2021 à 20:33 CEST

le Moralo a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Sherry ce dimanche dans le Municipal. le Moralo Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre CD diocésain à la maison (0-3) et l’autre avant Cacereño à domicile (1-0). Pour sa part, Sherry a récolté un nul nul contre le Coria, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe de Jerez a été placée en sixième position après la fin du match, tandis que le Moralo est troisième.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

Dans la deuxième période, il a marqué un but sur Moralo, qui a débuté son score grâce à un but de Suso à 67 minutes. Plus tard, l’équipe de Moralo a marqué, qui s’est distanciée en mettant le 2-0 par un but de Hanson juste avant le coup de sifflet final, précisément à 87. Enfin, le match s’est terminé par un 2-0 dans la lumière.

Pour le moment, le Moralo il obtient 51 points et le Sherry avec 37 points.

Le lendemain, l’équipe de Daniel del Pino Ortega fera face à Cacereño, Pendant ce temps, il Sherry de Juanpe Sanchez sera mesuré contre lui Montijo.

Fiche techniqueMoralo:Adrian Real, Andoni, Suso, Alvaro (Akisko, min 84), Jose Ecija, Adama (Sergio Gomez, min 53), Rober (Rubén Rivera, min 53), Víctor Arribas, Jonhy, Edgar (Hanson, min. 69) et Cabanillas Hidalgo (Fran Perujo, min 84)Sherry:Molina, Jaime Márquez, Pity, Calatrava, Galván, Juanfe, Iván Matas, Josu, Javichu, Chema Chávez et Javi MartinStade:MunicipalButs:Suso (1-0, min.67) et Hanson (2-0, min.87)