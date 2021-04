Moralo bat Cacereño par le minimum (1-0)

04/04/2021 à 23:27 CEST

le Moralo a remporté à domicile 1-0 leur premier match de la deuxième phase de la troisième division qui a eu lieu ce dimanche dans le Municipal. Avec ce score, l’équipe de Moralo est quatrième avec 45 points et les Cáceres deuxième avec 50 points à la fin du match.

La première moitié du duel a commencé de manière imbattable pour lui Moralo, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Suso à la minute 35. Avec ce 1-0 conclu la première partie du match.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-0.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune. Il a montré trois cartons jaunes à Rober, Adama et Adrian réel, du Moralo et deux à d’or et Carrasco du Cacereño.

Avec ce résultat, le Moralo il obtient 45 points et le Cacereño avec 50 points.

Le deuxième jour, le Moralo jouera contre lui CD diocésain loin de chez soi, tandis que le Cacereño fera face au Montijo dans son fief.

Fiche techniqueMoralo:Adrian Real, Kupen, Suso, Andoni, Jonhy, Víctor Arribas, Adama, Sergio Gomez, Rober, Salome et BarberoCacereño:Bernabé, Dorado, Rubén, Dani Gallardo, Raúl Espinosa, Platero, Marvin, Bermu, Jorge Barba, Capelo et TetoStade:MunicipalButs:Suso (1-0, min. 35)