Morant domine le premier duel de la saison entre les Espagnols

Premier pas positif pour Grizzlis, avec sa star à plein régime et en ajoutant sans complications contre une équipe moindre de la conférence adverse. Les Cavaliers Ils se sont accrochés à leur basket-ball, une rotation de seulement neuf joueurs, et à l’expérience sur laquelle leur entraîneur, JB Bickerstaff, s’appuie pour se battre pour le match jusqu’au quatrième quart, mais n’a pas pu le ramener à la maison. 132-121 était le score final à Memphis pour ce match.

Ja Morant a déclaré avant de commencer la saison qu’il était l’un des cinq meilleurs meneurs de la ligue et commence par montrer que la phrase n’a pas été élevée comme une exagération. 37 points en 34 minutes avec de bons pourcentages et la somme de 6 rebonds et 6 passes décisives, le total de la soirée pour lui. Face Ricky Rubio seulement en partie, puisque le joueur de l’équipe nationale espagnole a commencé en tant que remplaçant. Il a réalisé 12 + 10, un double-double, en 25 minutes, une chanson dans les dents si on le compare avec Santi Aldama, le compatriote devant lui, qui n’est pas entré pour jouer.

Les jeux de contre-attaque alternaient avec les jeux statiques, mais avec l’empreinte déclarée de Ja sur le jeu. Les finitions se faisaient par qualité individuelle en un contre un, il y avait peu de combinaison et ce n’était que le début de l’action s’il y en avait un. C’est ce que les Grizzlies ont proposé et, au début, ils ont vu qu’il y avait une réponse des Cavaliers. Ricky a sauté sur le terrain à plusieurs reprises en première mi-temps, mais pas pour ouvrir ou fermer et juste au moment où les adversaires sont partis sur le tableau de bord. C’était avec une course de 11-0 qui a ensuite été prolongée avec quelques paniers supplémentaires et qui a été jouée par De’Antony Melton, qui a fait trois triples consécutifs pour faire exploser l’égalité. Des espaces se sont ouverts dans la défense des Cavs, qui a commencé par jouer avec le couple connu sous le nom de SexLand et un trio intérieur très haut en réunissant Mobley, Allen et Markkanen, et les joueurs locaux ont commencé à passer le ballon davantage comme méthode pour marquer. points sur un tableau de bord qui brillait déjà avec la barrière psychologique des dix.

Cette dizaine de personnes à l’extérieur allait rester une bonne partie des minutes de la seconde mi-temps. Deux tirs à 3 points, un de Markkanen et un de Sexton, et deux jeux à l’intérieur ont fait baisser la joie des Grizzlies, qui n’étaient que quatre en trois minutes après avoir repris après la pause, mais il n’y en avait pas plus. La réduction était à trois points et immédiatement annulée avec un triple de Kyle Anderson, probablement le joueur aux mécaniques les plus lentes de la compétition. Avec ça et un beau jeu entre Rubio et Mobley, une combinaison que l’on voit beaucoup cette année, le troisième chapitre s’est clôturé. Dans le quatrième et dernier, le coup sur la table n’a pas tardé, mais tous les doutes n’ont pas été levés. 10-0 et retour à cet écart sans jeu. Les Cavaliers s’en sont remis, avec un grand chapeau à la fin. Collin Sexton a placé l’équipe rouge à un point avec 2:32 à jouer. Morant a utilisé le jeu de lancer de bombe après avoir battu son pair à deux reprises et a prononcé la phrase dans la dernière minute avec un rapide pointage à 3 points après un bloc. Le tableau d’affichage est donc trompeur si l’on tient compte du fait que les deux équipes avaient une chance de gagner le match jusqu’au bout.