Morant peut avec Curry et les Grizzlies éliminer les guerriers

22/05/2021 à 07:33 CEST

. / San Francisco

La base Ja Morant, qui a contribué 35 points, a marqué deux tirs sautés d’affilée dans les 48 dernières secondes de extension Oui les Memphis Grizzlies ont battu les Golden State Warriors 112-117 sur la route dans le troisième match décisif du tournoi de play-in de la Conférence Ouest. La victoire a permis aux Grizzlies de rester à la huitième place qui leur permet de passer la éliminatoires, a los que vuelven después de cuatro años de ausencia y su rival en la primera ronda serán los Utah Jazz, el equipo con la mejor marca de la Conferencia Oeste y de la liga, a partir del domingo, cuando jueguen el primer partido de la série.

Cette fois, le meneur All-Star Stephen Curry ne pouvait pas être un facteur gagnant des Warriors parce que les Grizzlies ont répondu à toutes leurs séries de buts avec le leadership de Morant, qui a marqué cinq triples en plus de capturer six rebonds et de distribuer six passes.

Le gardien de remplacement Jordan Poole a marqué un 3 points de la tête avec 1:50 à faire en prolongation pour Golden State seulement pour voir le centre de sauvegarde Xavier Tillman répondre avec une ligne de base avec un autre 3 points plus tard. Poole a échappé le ballon hors des limites menant au panier de Morant avec 4 secondes à jouer, puis Poole a fait un autre improbable à 3 points avec 2 secondes restantes et c’était la fin de la saison irrégulière mais digne de blessures des Warriors.

Morant a frappé 14 des 29 tirs sur le terrain et Memphis a plus que doublé son total de profondeur cette fois contre Golden State pour gagner au domicile des Warriors cinq jours seulement après avoir perdu 113-101 dans le dernier match de la saison régulière. L’attaquant Dillon Brooks, un joueur clé au quatrième quart des deux derniers matchs des Grizzlies, a marqué 7 des 22 tirs du terrain et a raté ses quatre tentatives de 3 points pour 14 points. Le centre lituanien Jonas Valanciunas a ajouté neuf points et attrapé 12 rebonds avant de se rendre sur le banc éliminé par le personnel, tandis que les Grizzlies ont marqué 15 des 35 tentatives de 3 points.

Les Grizzlies sont arrivés avec agressivité, détermination et sans peur, battant Golden State dans toutes les facettes du jeu, avec un bon jeu offensif pour créer des opportunités supplémentaires, sautant sur les voies de dépassement pour forcer les revirements et obtenir beaucoup plus de production de la banque que dans le précédent. deux jeux.

Memphis a dû atteindre les séries éliminatoires de la manière la plus difficile puisqu’il s’agissait de remporter les deux matches de play-in, le premier contre les San Antonio Spurs, à domicile, 100-96 puis contre les Warriors, sur la route, après le Californien. L’équipe avait perdu le deuxième parti par 103-100 devant les Los Angeles Lakers, au Staples Center, comme huit classés en saison régulière. Memphis a mis fin à une sécheresse de trois ans en séries éliminatoires depuis qu’il a fait sept apparitions consécutives en 2016-2017 et a perdu au premier tour lors de ses deux voyages précédents et de quatre de ces sept apparitions au total.

Curry, qui est devenu le meilleur buteur contre les Grizzlies dimanche, terminé avec 39 points et six triples alors qu’il a ébloui devant une fréquentation officielle de 7 505 fans qui ont occupé les tribunes du Chase Center. Les Warriors n’ont pas réussi à revenir en séries éliminatoires pour la première fois depuis qu’ils ont atteint cinq finales consécutives de la NBA en 2019, avant de perdre en six matchs contre les Raptors de Toronto après avoir détenu l’avantage sur le terrain dans la série.

Avec une fin pleine d’émotion, le grand mérite des Warriors était d’avoir pu surmonter un déficit de 13 points avec lequel ils se sont inscrits au tableau de bord à la mi-temps (49-62), ce qui au final allait peser. sur eux parce que ce sont toujours eux qui doivent faire le plus d’efforts sur le terrain. Puis Curry a lâché prise, comme il l’a fait tout au long de la saison dans l’une de ses meilleures années jusqu’à présent et a tenté de mener un retour qui était très proche de l’achèvement, mais encore une fois, l’absence d’un joueur décisif, le gardien Klay, s’est fait sentir. Thompson, qui a raté la deuxième saison consécutive en raison d’une blessure grave, cette fois au tendon d’Achille.

Pas les 22 points apportés par l’attaquant canadien Andrew Wiggins, qui est arrivé pour prendre sa place, ni les 19 buts de Poole, en tant que réserve, et le triple-double de l’attaquant de puissance vétéran Draymond Green, qui a réussi 11 touchés, 16 rebonds et 10 passes, empêché la défaite des guerriers. Ni la bonne contribution de l’attaquant mexicain américain Juan Toscano-Anderson quatre points (1-5, 0-2, 2-2), sept rebonds, quatre passes décisives et un stopper, en 32 minutes d’action, n’ont empêché l’élimination des Warriors. , qui avait terminé la saison régulière dans son peloton avec six victoires consécutives.