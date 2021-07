Morata et Unai Simón ferment la bouche

Nous donnons cinq raisons pour lesquelles nous affrontons le meilleur championnat d’Europe de l’histoire

Après 61 ans de Coupes d’Europe, le plus bouleversé, déchiré et distribué s’avère être le meilleur et, pourquoi pas, le meilleur. Les raisons de la défendre sont multiples et nous les résumons en cinq très claires.

1. Parce que je voulais vraiment que ça vienne : Il ne faut pas oublier que ce Championnat d’Europe a été suspendu l’an dernier. Il n’a pas pu être joué en raison de l’impact de la pandémie. Avec elle, de nombreuses ligues et compétitions sont allées, et, surtout, le public est parti. L’envie que cette Eurocup arrive était immense après l’été dernier, où il fallait se contenter de quelques championnats nationaux et des Champions et de la Ligue Europa.

2. Parce que le public est plus valorisé qu’avant : Voir un stand bondé est une joie difficile à décrire. Nous nous y étions habitués et cela ne nous surprenait plus. Quand nous avons vu les 60 000 personnes se presser à Budapest, une larme nous est tombée dessus. C’est le football dont nous nous souvenons. Ce mardi 40 000 se sont rassemblés à Wembley, soit moins de la moitié de la capacité totale du temple anglais, et ont hurlé comme s’ils étaient 90 000. Voir les gens applaudir dans les tribunes est quelque chose qui allait de soi et qui est maintenant plus valorisé que jamais.

3. Parce que l’Espagne est amusante : Oui, tout le monde aimait le Rouge quand il balayait et quand il était le favori, mais cette Espagne de Luis Enrique est une boîte à surprises. Et c’est plus amusant qu’autre chose. Les critiques pleuvent sur lui, méritées, après les deux premiers matchs et sa réaction a été de dix lors des deux derniers. La défaite de la Slovaquie n’a pas soulevé l’euphorie, mais la victoire contre la Croatie a réconcilié les gens avec l’équipe nationale. Et quelle meilleure façon de profiter d’un championnat d’Europe qu’avec votre équipe lors des phases finales.

4. Parce qu’il y a des surprises : Buts dans les dernières minutes, record des prolongations, pénalités… C’est la sauce du football, quand le prévisible meurt. Quand les Pays-Bas dominent la République tchèque, mais qu’une expulsion change le cours du match, quand la France l’emporte 3-1, mais est à égalité dans les neuf dernières minutes, quand Kylian Mbappé, sûrement le joueur le plus cher du monde, rate le penalty cela supprime votre sélection. C’est la beauté du football.

5. Parce que la VAR fonctionne bien : Après une saison pleine de polémiques sur la question de savoir si le VAR nuit à l’un ou à l’autre, l’Eurocup est arrivée pour dicter la justice. Très peu de controverses dans un championnat international étaient presque une chimère il n’y a pas si longtemps. La technologie et le protocole sont appliqués correctement. Ce n’est peut-être pas juste à 100%, car il y a presque toujours des zones d’ombre et des jeux qui auraient pu être invoqués de part et d’autre, mais pour l’instant, le VAR remplit son rôle avec dignité.