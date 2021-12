Morata, Ibrahimovic, Owen, Baggio et autres grands ‘chaqueteros’ du football mondial

31/12/2021 à 02:40 CET

pari

Álvaro Morata est sur le point de devenir un joueur de Barcelone en complétant une trilogie d’équipes -Atlético, Real Madrid et les Catalans susmentionnés- que seuls Bernd Schuster et Miquel Soler ont à leur actif. Xavi Hernández a demandé un attaquant pour renforcer l’équipe et le nom de l’attaquant de la Juventus est le premier sur la liste pour améliorer l’équipe du Barça. Morata jouera dans une situation unique en Espagne, mais pas si inhabituelle dans d’autres ligues telles que l’italienne ou l’anglaise, où de grandes stars ont fini par porter le maillot de plusieurs grands malgré la promesse d’un amour éternel à leur première ligue.

Un cas clair de ce que nous disons est un Zlatan Ibrahimovic à qui la Juventus a ouvert ses portes en 2004. La descente du Piémontais en Serie B a obligé le Suédois à faire ses valises à Milan deux ans plus tard. Là, il a joué trois saisons à l’Inter, devenant une véritable idole des fans. Quand il était meilleur avec les tifosi, les Lombards l’ont envoyé au Barça. Là, il a tenu un an jusqu’à ce qu’il signe à nouveau pour l’éternel rival, l’AC Milan, un club dans lequel il a porté son maillot à plusieurs reprises et où il est actuellement une idole.

Un autre qui avait le visage d’un bon garçon et qui a finalement été accusé de « renégat » était Michael Owen. Ballon d’Or avec Liverpool en 2001, la carrière de l’attaquant a décliné après son transfert au Real Madrid. Le péché du bon Owen était d’essayer de rentrer chez lui en portant d’abord le maillot de Newcastle et de finir finalement à Manchester United, l’éternel rival de Liverpool. L’attaquant n’a pas pu panser ses blessures depuis lors avec un Anfield Road qui n’oublie ni ne pardonne la trahison de son ancienne idole au début du siècle.

Roberto Baggio représente aussi le cas d’une superstar qui finit par désenchanter un club et finit par partir pour son éternel rival. C’est ce qui lui est arrivé en 1995 quand, après avoir été seigneur et seigneur de la Juventus, il a décidé d’aller à l’AC Milan. Là, il n’a pas triomphé comme il l’espérait, donnant un nouveau tour de vis en signant pour l’Inter Milan après avoir arrêté une saison à Bologne. Baggio a déclaré après sa retraite qu’il regrettait profondément d’avoir quitté la Juventus et de ne pas avoir concouru pour un poste avec le nouveau Alessandro del Piero.

Hatem Ben Arfa n’a peut-être pas l’affiche des joueurs précédents, mais son histoire illustre parfaitement ce que c’est que de changer de couleur dans un pays comme la France où les supporters ne sont pas franchement calmes. Il s’est fait remarquer à l’Olympique de Lyon dès son plus jeune âge, mais une bagarre avec les poids lourds des vestiaires l’a envoyé à l’Olympique de Marseille. Là, il était une idole pendant deux saisons jusqu’à ce qu’un autre combat l’envoie en prêt à Newcastle. En Angleterre, sa carrière a touché le fond, mais il a refait surface en 2015 après avoir signé gratuitement pour Nice et marqué 17 buts. Ce montant a attiré l’attention d’un Paris Saint Germain qui l’a recruté l’année suivante, ne répondant pas à nouveau aux attentes fixées. Après avoir rejoint des clubs de niveau inférieur comme Valladolid, Ben Arfa a finalement complété le poker des grands français en signant en 2020 pour les Girondins de Bordeaux.

Morata, en signant pour le Barça, a plusieurs miroirs à regarder et tous ne sont pas nécessairement mauvais. A 29 ans, l’attaquant peut devenir le troisième à faire le déplacement dans les trois grands du football espagnol en écrivant une page accessible à très peu. Actifs, seuls Marcos Llorente et Theo Hernández pouvaient reproduire l’acte du bon vieil Álvaro.