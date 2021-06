Morata ouvre la boîte … et le célèbre avec Luis Enrique

Tout ce que vous devez savoir sur Yone, l’inoubliable. Suivant les traces de Yasuo, Yone s’est lancé dans le jeu l’année dernière et est instantanément devenu l’un des plus grands champions du jeu. Sortant avec l’événement Spirit Blossom, Yone est entré dans le jeu avec des implications et un potentiel significatifs dans la tradition. De […] More