Morata ouvre le tableau de bord sur le chemin du Qatar

25/03/2021 à 21:33 CET

Álvaro Morata veut être le «9» de l’équipe nationale espagnole et il ne lui a pas fallu un demi-rôle pour vouloir le montrer à Luis Enrique. L’attaquant de la Juventus a profité de sa propriété et, après avoir contrôlé une mesure d’assistance de Koke, a ouvert la boîte pour l’Espagne dans leur duel contre la Grèce, correspondant au premier jour de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Morata contrôlait avec sa poitrine une passe agitée du milieu de terrain rojiblanco et, avant que le ballon ne tombe sur le green, il a percuté sa jambe moins bonne pour rendre impossible la tentative de Vlachodimos de s’étirer.

L’attaquant madrilène a profité de l’occasion que Lucho lui a donnée en tant que partant ‘9’ de l’équipe nationale espagnole en l’absence de Gerard Moreno, peut-être l’attaquant espagnol le plus en forme cette saison. Pas plus que d’autres comme Alcácer ou Aspas, donc Morata devait être en charge de marquer le but et c’était comme ça.

Avec ce but, Morata a déjà marqué 19 buts et 5 passes décisives lors de ses 37 matchs avec l’Espagne. La Juventus «9» est déjà devenue l’un des 13 meilleurs buteurs de toute l’histoire de l’équipe nationale espagnole.