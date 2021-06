Morata prolonge d’un an son contrat avec la Juve

in

15/06/2021

Le à 22:16 CEST

La Juventus a annoncé mardi qu’elle s’était entendue avec l’Atlético Madrid pour prolonger le prêt de l’attaquant espagnol Alvaro Morata jusqu’au 30 juin 2022.

« Le renouvellement de Alvaro Morata avec la Juventus. L’attaquant espagnol portera le maillot ‘bianconera’ jusqu’au 30 juin 2022, après la prolongation du prêt de l’Atlético Madrid”, a indiqué la Juventus dans une note officielle.

✍️ OFFICIEL | @AlvaroMorata prolonge son séjour à la Juventus jusqu’en 2022 ! ⚪️⚫️ #MoreMorata #ForzaJuve – JuventusFC (@juventusfces) 15 juin 2021

La Juventus, entraînée par Massimiliano Allegri, avait la possibilité de prolonger le transfert de Morata un an de plus, après l’avoir incorporé en septembre 2020. L’année dernière, ils ont déjà payé à l’Atlético 10 millions pour la session, le même montant qui rendra cette nouvelle année effective. Si l’équipe ‘bianconeri’ veut garder le joueur dans la propriété, elle n’aura qu’à payer 35 millions de plus donc le total de l’opération sera de 55 millions d’euros.

L’attaquant madrilène, concentré avec l’Espagne dans le Championnat d’Europe, a marqué 20 buts en 44 matchs la saison dernière avec la “Vechia Signora” et a remporté la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie