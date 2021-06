Morata vient à la rescousse de l’Espagne

28/06/2021

Le à 20:19 CEST

Álvaro Morata avait autant besoin de ce but que l’équipe nationale, qui avait pris une cruche d’eau froide juste avant la fin des 90 minutes avec le but de Pasalic qui les condamnait à la prolongation. L’attaquant rouge, avec la confiance de Luis Enrique intacte, a riposté pour les critiques et les erreurs de définition avec un véritable but qui a une fois de plus donné l’avantage à l’Espagne en prolongation contre la Croatie.

L’attaquant a reçu un centre mesuré du côté droit, a ajusté le ballon avec sa poitrine et, avec son pied gauche, l’a placé là où Livakovic ne pouvait pas atteindre, même à distance. Il a célébré autant que Morata avait à faire, qui avait besoin de lui pour défendre son rôle dans cette Sélection.

La Croatie avait eu l’occasion de prendre l’avantage dans les prolongations, mais cette fois le coup de poing de l’Espagne a servi à se remettre en tête dans un match fou qui vire au rouge.