Moratalaz reçoit Leganés B

01/05/2021 à 19:15 CEST

le Leganes voyager ce dimanche pour Champ Dehesa de Motaralaz se mesurer avec Moratalaz à son cinquième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 19h10.

le Moratalaz attend avec impatience de récupérer des points dans le match correspondant au cinquième jour après avoir perdu le dernier match contre le CD Móstoles par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans deux des quatre matches disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division et ont réussi à marquer 39 buts pour et 22 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Leganés B a remporté la victoire contre le Rayon B lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un but de Tahif, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Moratalaz. Des quatre matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Leganés B l’un d’eux a gagné avec un solde de 39 buts en faveur et 19 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Moratalaz Il a gagné une fois et a fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Leganés B a été battu deux fois lors de ses deux matches jusqu’à présent, il devra donc travailler dur pour marquer des points lors de sa visite au stade de la Moratalaz pour essayer de casser les statistiques.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Moratalaz et les résultats sont une défaite en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Moratalaz et le Leganes dans cette compétition a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée par un résultat de 3-4 pour le Leganes.

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous voyons que les deux équipes sont séparées par six points en faveur de la Leganés B. L’équipe de Jorge Vallejo il se classe quatrième avec 47 points sur son tableau de bord. Pour sa part, le Leganés B il compte 53 points et occupe la deuxième place du classement.