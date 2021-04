Moratoire de l’IME: les cotes de crédit diminuent-elles à mesure que les prêteurs commencent à signaler le non-paiement aux bureaux?

L’impact de la situation financière de Covid-19 sur la cote de crédit des emprunteurs et comment l’améliorer.

La grande deuxième vague a frappé la population indienne et plusieurs villes et lieux ont opté pour des verrouillages et des mouvements restreints. Alors que les questions de vie et de mort continuent de secouer presque tous, la situation financière des individus va également être affectée. L’année dernière, le gouvernement avait annoncé un moratoire au milieu du verrouillage national qui, dans une certaine mesure, avait aidé les emprunteurs à maintenir leur situation financière.

Après le moratoire, les emprunteurs sont tenus de payer les EMI impayés et de continuer à payer les acomptes en cours sur leurs prêts. Le paiement des cotisations impayées parallèlement aux EMI en cours peut exercer une pression sur le budget des ménages des emprunteurs.

«Les emprunteurs de détail peuvent être globalement classés en deux groupes – ceux qui ont opté pour le moratoire et les autres qui ne l’ont pas fait. Pendant la période du moratoire et de la restructuration qui a suivi, les cotes de crédit des deux groupes ont été laissées intactes car les mandats de la RBI garantissaient que les paiements manqués n’étaient pas signalés aux bureaux en tant que tels. Cependant, la crise a entraîné une détérioration de la capacité de service de crédit d’une grande partie des emprunteurs soumis au moratoire, même si cela ne se traduisait pas par une réduction de leurs cotes de crédit », déclare Anshuman Panwar, cofondateur de Creditas Solutions.

La cote de crédit des emprunteurs qui ont opté pour un moratoire n’était pas censée être affectée conformément à la directive du gouvernement. Mais comment est la situation maintenant? «Après la fin du moratoire, les prêteurs ont vu une forte augmentation des impayés alors qu’ils luttent pour normaliser le comportement de paiement des clients qui ont opté pour le moratoire ou la restructuration. Cela s’est accompagné d’une baisse des cotes de crédit de ces emprunteurs, les prêteurs ayant commencé à signaler leur non-paiement aux bureaux », déclare Panwar.

Alors, que devrait faire un emprunteur dont la cote de crédit peut s’être détériorée pendant ces périodes? «Les emprunteurs qui ont pris un coup sur leurs notes de crédit devraient essayer de rembourser leurs EMI ou leurs cotisations de carte de crédit à leur échéance dans la mesure du possible. Le remboursement en temps opportun de leurs cotisations améliorera régulièrement leur pointage de crédit sur une période donnée », déclare Radhika Binani – Chief Product Officer, Paisabazaar.com.

Selon Anshuman, voici trois choses clés que les emprunteurs doivent faire pour améliorer leurs cotes de crédit

1. Dans un premier temps, les emprunteurs devraient essayer de régler les arriérés de paiement et de maintenir les paiements en temps opportun.

2. L’utilisation du crédit devrait être d’environ 30 à 40%. Les clients ne doivent pas maximiser leurs limites de carte de crédit.

3. Les prêts garantis ou les prêts quasi garantis tels que les cartes de crédit liées FD sont un moyen rapide de commencer à construire votre score.

Dans le cas où vous avez une exécution exceptionnelle sur votre carte de crédit, voici ce que Radhika suggère. «Les titulaires de carte de crédit qui ne peuvent pas rembourser leurs factures à l’échéance en raison de contraintes de liquidité ou de trésorerie peuvent convertir leur facture ou une partie de celle-ci en EMI. Les frais d’intérêt de ces conversions EMI sont bien inférieurs aux frais financiers qui varient généralement entre 30 et 49% par an, prélevés sur les éléments impayés de la facture. La durée de ces conversions EMI peut également aller jusqu’à 48 mois selon les titulaires de la carte. Cela permet aux titulaires de carte de rembourser les cotisations impayées par tranches plus petites en fonction de leur capacité de remboursement. »

