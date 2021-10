Moratoire, ECLGS a aidé les unités d’accueil mais le maintien de la reprise de la demande reste à voir: ICRA

Le secteur, qui compte un certain nombre de MPME et de petites entreprises, a connu une reprise à un « rythme plus soutenu » après la deuxième vague par rapport au verrouillage de 2020 en raison de l’assouplissement des restrictions au deuxième trimestre de l’exercice 22. (Image représentative)

Crédit et financement pour les MPME : Le moratoire et le programme de crédit d’urgence ECLGS avaient fourni le soutien financier indispensable pendant Covid-19 au secteur de l’hôtellerie, même si le maintien de la reprise de la demande au cours des derniers mois reste à voir car l’impact d’une troisième vague potentielle ne peut pas être jugé selon l’agence de notation ICRA. Environ 70% des entreprises du portefeuille hôtelier de l’agence avaient fait usage d’un moratoire lors de la première vague de la pandémie l’année dernière, bien qu’il ne s’agisse que de 39% de la dette notée.

L’ICRA a déclaré qu’elle continuait d’avoir une vision négative de l’industrie hôtelière indienne, « car le maintien de la reprise de la demande au cours des derniers mois reste à voir. Une troisième vague potentielle et son impact sur les déplacements et l’occupation des hôtels ne sont pas à exclure. De plus, le revenu par chambre disponible (RevPAR) est toujours nettement inférieur aux niveaux d’avant Covid. Environ 63 pour cent des notations de l’ICRA sont également sur des perspectives négatives actuellement », a déclaré l’ICRA dans un récent communiqué. L’industrie avait levé environ Rs 660 crore de fonds propres au cours de l’exercice 2021 et avait annoncé Rs 3 300 crore de fonds propres / plans de collecte de fonds au cours de l’exercice 2022.

Le secteur, qui compte un certain nombre de MPME et de petites entreprises, a connu une reprise à un « rythme plus soutenu » après la deuxième vague par rapport au verrouillage de 2020 en raison des assouplissements des restrictions au deuxième trimestre de l’exercice 22. Alors que le verrouillage partiel, ainsi que les restrictions de voyage dans de nombreux États en avril et mai 2021 à la suite de Covid 2.0, ont conduit l’échantillon d’entreprises de l’ICRA à signaler une baisse de 56% de leurs revenus d’un trimestre à l’autre, conformément aux notations Selon les estimations de l’agence, cependant, cette dernière a déclaré que les revenus devraient s’améliorer de 85 à 90 pour cent séquentiellement au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2022 récemment conclu.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

« La demande au cours des derniers mois est venue de vacances, de mariages et de voyages vers des destinations de loisirs accessibles en voiture, ainsi que de groupes à vocation spéciale. Il y a la nouvelle tendance des biscations (qui fonctionne à partir d’une station balnéaire) qui reprend. La collecte des voyages d’affaires s’est principalement effectuée sur les sites de projets/lieux de fabrication de secteurs spécifiques. La demande liée à Covid, qui prévalait de la mi-avril à la mi-juin, a diminué à partir de juillet et nous constatons une augmentation de la demande réelle », a déclaré Vinutaa S, vice-président adjoint et chef de secteur, ICRA Limited.

En mars de cette année, le ministère des Finances avait étendu le programme ECLGS pour couvrir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, du voyage et du tourisme, des loisirs et du sport qui avaient, au 29 février 2020, un encours total de crédit jusqu’à Rs 500 crore et des impayés, le cas échéant, pendant 60 jours ou moins, à cette date. Le programme, qui s’adresse principalement aux MPME, a maintenant été prolongé jusqu’en mars de l’année prochaine. Des prêts ECLGS de plus de 2,86 lakh crore de roupies ont été sanctionnés le 24 septembre 2021, tandis que sur le total des garanties émises, environ 95% concernaient des prêts sanctionnés en faveur de MPME, a déclaré le ministère dans son communiqué mercredi.

Il est important de noter que les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, des voyages et du tourisme, des loisirs et des sports, qui n’avaient pas auparavant bénéficié de l’ECLGS, peuvent désormais bénéficier d’un soutien au crédit jusqu’à 40% de leur encours de crédit au 31 mars 2021, jusqu’à un maximum de Rs 200 crore. par emprunteur, selon les modifications annoncées par le ministère dans le schéma mercredi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.