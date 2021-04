Moratoire: la RBI ordonne aux prêteurs de rembourser les intérêts composés aux emprunteurs

Le 23 mars, la Cour suprême avait rejeté la distinction établie précédemment par le gouvernement entre les petits et les grands emprunteurs dans le cadre du remboursement des intérêts composés courus pendant la période de moratoire.

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a clarifié mercredi la question de savoir qui devait supporter le coût de la renonciation des intérêts composés par le tribunal pour tous les prêts pendant la période de moratoire, demandant à tous les prêteurs de rembourser cette composante à leurs emprunteurs. Les prêteurs devront immédiatement mettre en place des politiques approuvées par le conseil d’administration pour rembourser ou ajuster les « intérêts sur intérêts » facturés aux emprunteurs pendant la période de moratoire – du 1er mars 2020 au 31 août 2020.

Le 23 mars, la Cour suprême avait rejeté la distinction établie précédemment par le gouvernement entre les petits et les grands emprunteurs dans le cadre du remboursement des intérêts composés courus pendant la période de moratoire. Les analystes d’Icra ont estimé que le nouvel exercice de remboursement pourrait être à hauteur de 7 500 crores de roupies supplémentaires pour des prêts de plus de 2 crores de roupies. Le soulagement déjà accordé aux emprunteurs avec des prêts allant jusqu’à Rs 2 crore a coûté au Trésor public environ 6 500 crore Rs, a déclaré l’agence le mois dernier.

«Afin de garantir que l’arrêt ci-dessus est mis en œuvre uniformément dans la lettre et l’esprit par tous les établissements de crédit, la méthodologie de calcul du montant à rembourser / ajuster pour différentes facilités sera finalisée par l’Association des banques indiennes (IBA) en consultation avec d’autres les participants / organismes de l’industrie, qui doivent être adoptés par toutes les institutions de prêt », a déclaré la RBI dans sa notification.

L’allégement s’applique à tous les emprunteurs, y compris ceux qui ont eu recours à des facilités de fonds de roulement pendant la période du moratoire, que le moratoire ait été pleinement ou partiellement utilisé ou non. Les établissements de crédit doivent indiquer le montant total à rembourser ou à ajuster dans leurs états financiers pour l’année se terminant le 31 mars 2021.

La classification des actifs des comptes des emprunteurs par tous les établissements de crédit à la suite de l’arrêt ci-dessus continuera d’être régie par les instructions existantes.

La circulaire de mercredi pourrait porter un coup dur aux banques et aux prêteurs non bancaires, qui affirment ne pas avoir encore reçu le remboursement du premier cycle de remboursement des intérêts composés, achevé en novembre 2020. Selon les médias, l’IBA avait demandé au gouvernement de payer également la facture pour le deuxième tour de remboursement. Certains banquiers espéraient également une révision de l’arrêt SC.

