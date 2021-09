Morbide et difficultés pour Oscar Valdez et le premier regard sur Taylor vs. montagnard

Oscar Valdez, porte deux charges lourdes ce vendredi contre Robson Conceição et Amanda Serrano a plus qu’imaginé battre Katie Taylor. Dans la vidéo est l’explication.

Le champion WBC Ligero Jr. – contre vents et marées – défendra son titre contre le Brésilien Robson Conceição. Quel changement y aura-t-il dans l’attente de ce combat après que le contrôle VADA qui s’est révélé positif sur Valdez et que le WBC ait stupéfait le monde de la boxe en ignorant ce contrôle dans son programme très « Clean Boxing » ? À partir de la minute 7:33, nous analysons les prévisions précédentes et nouvelles pour Valdez vs. Conception.

A partir de la minute 1h08 je vous dis ce que je pense de cet inévitable affrontement – déjà deux fois reporté – d’Amanda Serrano vs. Katie Taylor, le type de combat que nous verrions et mon premier pronostic.