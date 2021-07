Morbidelli manquera les quatre prochaines courses

20/07/2021 à 11h15 CEST

Franco Morbidelli Il restera en dehors de la Coupe du monde plus longtemps que prévu après son opération au genou. L’Italien, actuel vice-champion du monde MotoGP, a disputé sa dernière course au Sachsenring (Allemagne) le 20 juin, avant d’être opéré et remplacé par l’Américain Garrett Gerloff au TT d’Assen une semaine plus tard.

Alors qu’on s’attendait à ce que la longue pause estivale en MotoGP lui permette de récupérer à temps pour affronter le doublé autrichien les 8 et 15 août, les délais ont été prolongés à huit semaines.

Razlan Razali, le chef de l’équipe Petronas, a confirmé qu’ils ne s’attendent pas à Morbidelli être de retour jusqu’au Grand Prix de Saint-Marin. Autrement dit, il raterait les deux courses du Red Bull Ring, le Grand Prix de Grande-Bretagne et aussi le rendez-vous à MotorLand Aragón. « Franco se remet bien de son opération au genou. Nous voulons nous assurer qu’il est à 100 % avant qu’il ne revienne. Donc je pense que nous ne nous attendons pas à ce qu’il régate avant Misano. J’aurais aimé que ce soit plus tôt cependant. C’est une piste qu’il adore, la connaît bien et devrait être une bonne piste pour la voir revenir. Nous continuons tous à vous souhaiter le meilleur dans votre rétablissement et que vous ne reveniez que lorsque vous vous sentirez complètement en forme & rdquor ;.

Si les prévisions de Razali se confirment, Morbidelli ne reviendra sur les rails que le week-end du 17 au 19 septembre, trois mois après sa dernière prestation au Sachsenring.

Suppléants

Garrett Gerloff brigue un poste permanent chez Petronas en 2022, mais cette saison, il se concentre sur le Superbikes du monde, il ne pouvait donc soulager Morbidelli que lorsque les calendriers MotoGP et WSBK le rendraient viable. Une autre option que l’équipe malaisienne, Yamaha satellite, envisage est que ce soit le testeur Iwata, Cal béquille qui occupe la place de l’italo-brésilien.

La situation est également compliquée en ce qui concerne l’avenir de Morbidelli, qui a un contrat en vigueur avec Petronas pour 2022, mais pourrait se retrouver dans la structure officielle de Yamaha après que Maverick Viñales a annoncé son départ, renonçant à l’année qu’il avait signée. Après avoir brillé en 2020, Morbidelli souffre cette saison et pas seulement de sa blessure et de son absence prolongée. Le client M1 que vous pilotez est loin d’être compétitif et Franc il n’a qu’un podium à Jerez.