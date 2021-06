Morbidelli, opéré avec succès du genou gauche

25/06/2021 à 19h50 CEST

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) a été opéré avec succès ce vendredi de sa blessure de ménisque Oui Ligament croisé antérieur du genou gauche, ce qui l’a contraint à causer une perte dans le TT Motul de Assen après avoir souffert d’une blessure précédente lors de séances d’entraînement récentes. Son remplaçant au sein de l’équipe Petromas Yamaha, aux stands avec Valentino Rossi ce week-end, est Garrett Gerloff.

Après une intervention qui a duré une heure, le Professeur Maurilio Marcacci et votre équipe médicale hospitalière Mère Fortunata Toniolo de Bologne ils se sont retrouvés satisfaits de la chirurgie et du résultat de l’opération. Franc restera en observation dimanche. Lorsqu’il sera démobilisé, l’Italien pourra entamer le processus de récupération, qui comprendra un programme de réhabilitation de 8 semaines.

Opération réussie pour Franco Morbidelli Ce matin, @ FrankyMorbido12 a subi une intervention chirurgicale d’une heure pour son ménisque et son ligament croisé antérieur blessés au genou gauche. 📄 https://t.co/d5VHmgSgiL@MotoGP | #PETRONASsports motorisés | #SepangRacingTeam | #MotoGP pic.twitter.com/tZrmt2Jhkl – PETRONAS SRT (@sepangracing) 25 juin 2021

Franco Morbidelli :“Après un autre incident douloureux avec mon genou gauche à l’entraînement mercredi, j’ai pris la décision, avec la Yamaha SRT PETRONAS et la VR46 Academy, de résoudre ce problème que je traîne depuis trop longtemps. J’ai été opéré ce matin avec a Il n’y avait qu’une idée dans ma tête : me remettre en forme au plus vite et être capable de performer à 100% sur le vélo. »

“Je tiens à remercier le professeur Maurilio Marcacci et son équipe pour leur travail. J’ai hâte de commencer mon processus de récupération. Mon équipe, mon vélo et tous les fans vont me manquer pendant cette période, mais j’ai hâte d’être dans le circuits et profitez des courses. Merci pour tous vos messages de soutien. A bientôt. “