Morbius de Jared Leto a de nouveau changé sa date de sortie

Jusqu’à présent, les fans n’ont eu droit qu’à une seule bande-annonce pour Morbius, mais cela semblait suffisant pour exciter les fans pour l’adaptation de la bande dessinée. Le film est centré sur le titulaire Michael Morbius, un scientifique qui souffre d’une maladie sanguine rare. Dans ses tentatives de se guérir, il s’afflige avec une forme de vampirisme, ce qui lui donne à la fois des capacités surhumaines et toutes les faiblesses qui accompagnent le fait d’être un vampire. Jared Leto est rejoint dans le film par Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris et Tyrese Gibson. Le film de super-héros semble définitivement aller pour une ambiance d’horreur, et vous pouvez consulter la bande-annonce par vous-même ci-dessous: