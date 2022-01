‘Morbius’ retarde à nouveau sa première

Pas une semaine ne s’est écoulée depuis 2022 et l’actualité cinématographique commence à prendre de l’importance. Une fois de plus, Sony Pictures a retardé la sortie de Morbius (2022), un film avec Jared Leto, qui incarnera l’un des méchants et vampires les plus connus de l’univers Marvel Comics ; Cependant, le film a été retardé sept fois en raison de l’impact de Covid et de ses variantes dans le monde.

Via The Hollywood Reporter, il a été annoncé que Morbius changeait sa date de sortie du 28 janvier 2022 au 1er avril de la même année, la raison en était l’augmentation des cas de Covid-19 dus à la variante Omicron, qui était plus contagieuse. continue de mettre la population en danger, de sorte que plusieurs événements de masse ont dû être reportés ou annulés.

Selon le synopsis officiel du film réalisé par Daniel Espinosa et écrit par Matt sazama Oui Burk Sharpless: « Le docteur Michael Morbius (Jared Leto) est un biochimiste qui souffre d’une étrange maladie du sang. En essayant de guérir et de répondre à son trouble, il est infecté par inadvertance par une forme de vampirisme. Après la guérison, Michael se sent plus vivant que jamais et acquiert divers dons tels que la force et la vitesse, ainsi qu’un besoin irrésistible de consommer du sang. Tragiquement transformé en un anti-héros imparfait, le docteur Morbius aura une dernière chance, mais sans savoir à quel prix. «

Le film met en scène la participation de Adria Arjona, Jared Harris, Matt Smith, Tyrese Gibson, Ria Fend, Archie Renaux, Michael Keaton, entre autres.

Alerte spoil!

Après la première de Spider-Man No Way Home et que son lien avec Venin, Morbius a commencé à avoir de la pertinence en raison de sa relation avec les deux films, car cette fois, le grand écran sera l’espace idéal pour révéler les secrets de ce personnage lié à Spider-Man.