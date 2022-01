Morbius retardé de 3 mois, maintenant disponible en avril 2022

Sony Pictures a annoncé que le film de Jared Leto Marvel Morbius avait été retardé. Initialement prévu pour faire ses débuts dans les salles le 28 janvier, il est maintenant prévu pour le 1er avril 2022 (ce n’est pas une blague du poisson d’avril). Le retard est d’environ trois mois.

La sortie de Morbius a été longue. Le film devait initialement arriver en juillet 2020 avant de passer en mars 2021, puis le 8 octobre 2021, puis le 21 janvier 2022, puis le 28 janvier 2022 et maintenant le 1er avril 2022.

Variety, qui a signalé le retard, a déclaré que Sony Pictures aurait pu retarder Morbius pour l’aider à mieux performer au box-office. La suggestion est que les cas Omicron pourraient ralentir d’ici là et que les gens pourraient être plus désireux d’aller au théâtre.

Pousser #Morbius à avril semble être un pur mouvement de Covid, mais le premier trimestre de Sony regorge déjà de liquidités Spidey et son deuxième trimestre était assez nu. Cela rend probablement le Japon plus heureux. – Matthew Belloni (@MattBelloni) 4 janvier 2022

Spider-Man: No Way Home de Sony est sorti en décembre et est rapidement devenu le film le plus réussi de Sony de son histoire et l’un des plus grands films de tous les temps.

Morbius est réalisé par Daniel Espinosa (Safe House) d’après une histoire de Matt Sazama et Burk Sharpless. Morbius met également en vedette Matt Smith (Doctor Who) dans le rôle de Loxias Crown, Adria Arjona (Good Omens) dans celui de la fiancée de Morbius, Martine, et Jared Harris (The Terror) dans celui de son mentor.