Morecambe et Wise : épisode perdu de la diffusion le jour de Noël

Bonne nouvelle pour les fans de Morecambe et de Wise (Photo: .)

Un épisode perdu de Morecambe and Wise sera diffusé le jour de Noël sur BBC Two après avoir été retrouvé dans un grenier par le fils d’Eric Morecambe.

Gary Morecambe a découvert sept cartouches dans le grenier de la maison de sa mère à Harpenden, Hertfordshire, alors qu’il cherchait de vieux scripts l’année dernière.

Son agent les a envoyés pour être examinés par des experts qui ont découvert qu’ils contenaient du film.

L’un comportant une partie d’un autocollant de la BBC contenait l’épisode perdu datant de 1970, qui a ensuite été colorisé par la BBC.

L’épisode avait été à l’origine effacé des archives de la BBC par le diffuseur afin que la bande puisse être réutilisée pour d’autres programmes.

Gary Morecambe a déclaré que l’épisode récemment découvert, qui contient un sketch sur un défi d’appel radio, représente « un âge d’or de la télévision ».

Un épisode perdu depuis longtemps a été découvert par le fils d’Eric Morecambe (Photo: PA)

Il a déclaré à BBC News qu’il était « stupéfait » lorsqu’il a reçu un appel téléphonique confirmant que l’épisode avait été retrouvé et pouvait être récupéré.

« Mais je ne savais pas à ce stade jusqu’où la BBC irait pour le présenter », a-t-il poursuivi.

« Qu’il serait ensuite colorisé, ce qui est fantastique, il a donc été mis au goût du jour.

« Et aussi, ce qui est vraiment bien, c’est la qualité du spectacle lui-même, vous pouvez voir les embryons de Morecambe et Wise apparaître. »

Morecambe a ajouté: “ C’est un peu comme quand ils ont trouvé quelque chose de Tony Hancock et de l’armée de papa, ce sont des pièces importantes de l’âge d’or de la télévision afin de trouver quelque chose qui était présumé effacé et qui est resté dans un grenier pendant une cinquantaine d’années. , c’est très excitant et très important.’

Eric Morecambe, décédé en 1984 à l’âge de 58 ans, et Ernie Wise, décédé en 1999 à l’âge de 73 ans, sont parmi les stars de la comédie les plus populaires et les plus durables de l’histoire de la télévision britannique.

L’épisode perdu sera diffusé sur BBC Two le jour de Noël et sera précédé par l’émission de Noël 1971 du couple, mettant en vedette Andre Previn, Glenda Jackson et Dame Shirley Bassey.

Morecambe And Wise sera diffusé à 19h45 le jour de Noël sur BBC Two.

