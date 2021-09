Morehouse, Spelman recevra une subvention à l’entrepreneuriat noir de Mastercard ⋆ .

Mastercard a annoncé mercredi qu’elle accorderait 5 millions de dollars de subventions au Morehouse College et au Spelman College pour aider les universités à développer des centres d’entrepreneuriat noirs.

La société multinationale de services financiers a déclaré que les subventions faisaient partie de son engagement de 2020 à investir 500 millions de dollars pour aider à combler le fossé entre la richesse raciale et les opportunités pour les communautés noires à travers l’Amérique.

La société a déclaré qu’historiquement, les collèges et universités noirs (HBCU) jouent un rôle essentiel dans la formation et le développement des entrepreneurs noirs et sont dans une « position unique » pour impliquer la communauté noire à travers les différentes générations.

“Depuis plus d’un siècle, les HBCU ont joué un rôle essentiel dans le développement des talents professionnels et la création de mobilité économique dans les communautés noires”, a déclaré le vice-président senior chargé de l’impact social chez Mastercard, Salah Goss.

L’argent sera utilisé pour construire des centres pour l’entrepreneuriat noir (CBE) sur le campus visant à éliminer les lacunes en matière d’opportunités en tirant parti de l’éducation, du mentorat et de l’accès au capital pour les nouveaux entrepreneurs noirs.

“En investissant dans les HBCU, Mastercard choisit intentionnellement des institutions clés qui, selon nous, peuvent être un catalyseur pour renforcer notre engagement à garantir que l’économie numérique fonctionne pour la communauté noire et pour tout le monde, partout”, a poursuivi Goss.

À la suite des appels généralisés à la justice raciale qui ont surgi après l’été des manifestations en 2020, de nombreuses entreprises se sont engagées non seulement à soutenir les communautés noires, mais également à investir dans des initiatives qui créeront un environnement plus équitable pour tous.

Des entreprises comme Apple, Target, Facebook et d’autres grandes entreprises ont rejoint un engagement de 50 milliards de dollars en 2020 en faveur de l’équité raciale, s’engageant à faire un don à des organisations de défense des droits civiques et à investir dans les communautés de couleur.

Depuis lors, la majorité du financement provient de deux banques – JP Morgan Chase et Bank of America – les autres sociétés n’ayant donné que des montants marginaux ou pas du tout.

“Parce qu’il s’agit d’engagements, il n’y a pas une seule entité qui tiendra ces organisations responsables”, a déclaré le doyen associé de l’Université de l’Indiana, Una Osili, au Washington Post.

En outre, certaines entreprises se sont engagées à augmenter le nombre d’employés noirs dans leurs rangs, tandis que d’autres repoussent les appels à publier des rapports sur la diversité.

“Je m’interroge sur le suivi – si la volonté sera là dans trois ou quatre ans pour continuer à soulever ces problèmes”, a ajouté Osili.

Les instructeurs du Spelman College ont informé jeudi les étudiants qu’ils n’enseigneraient plus de cours en personne car l’institution n’a pas fourni de directives de sécurité «claires et applicables» au milieu de la pandémie de coronavirus. (Photo de Marcus Ingram/.)

Mastercard a déclaré qu’elle se consacre à la conception de programmes qui auront un impact transformationnel sur la croissance économique des communautés noires.

La société a déclaré que les CBE de Spelman et Morehouse seront situés dans de nouvelles installations sur les deux campus, qui sont nichés dans la deuxième ville la plus densément peuplée en termes de population noire américaine : Atlanta.

La subvention soutiendra également l’embauche de professeurs, un programme en ligne, des cours expérientiels et un concours de pitch, ainsi qu’une formation numérique et l’accès au programme mondial d’engagement des startups de l’entreprise.

Mastercard s’est associée à la Black Economic Alliance Foundation (BEA), une organisation à but non lucratif qui soutient et défend le progrès économique et la prospérité de la communauté noire, pour cette initiative.

