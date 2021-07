Moreno entre dans l’histoire : premier champion né au Mexique

Deiveson Figueiredo a tapé dans ses mains à trois reprises, le public de la Gila River Arena de Glendale (Arizona) a explosé de liesse et Brandon Moreno est resté appuyé sur la cage. Il semblait qu’il n’était pas au courant de ce qu’il venait d’accomplir. Il venait d’être proclamé champion poids mouche UFC. Il est le premier Mexicain de naissance (il est originaire de Tijuana et s’entraîne également dans son pays) à décrocher une ceinture dans le plus grand promoteur de MMA au monde. Sa victoire, par soumission au troisième tour, était historique, mais l’ambiance qui s’est dégagée avec un public dévoué tout au long de la nuit rendra cet UFC 263 difficile à oublier. “Nous sommes un pays (le Mexique) dans lequel nous restons parfois dans la culture du ‘vous ne pouvez pas’. Si vous le pouvez, les rêves peuvent être réalisés”, a déclaré sèchement le nouveau champion. Instant magique.

Avant cette explosion de bonheur et en volant la vedette à l’événement principal, nous avons vu un autre combat de haut niveau. C’est arrivé en décembre et personne n’a déçu, bien que ce samedi il y ait eu deux vitesses. Moreno est sorti pour commander et avec son jab, il a atteint son objectif. Figueiredo était trop impatient au premier tour et l’a payé. Il l’a perdu et en plus il est allé au sol avec un jab que le Mexicain a relié directement à la poire. Au deuxième tour, le champion a essayé de changer un peu la dynamique et a mené le combat au sol. Là, l’aspirant encore, s’est bien défendu. L’assaut était clos et pouvait être choisi pour n’importe qui.

Il n’était pas nécessaire que les juges parlent, puisque Moreno était chargé de tout mettre fin à l’acte suivant. Brandon a réalisé un superbe renversement, lorsqu’il a touché le sol, il avait déjà gagné ses arrières sur Figueiredo… c’était une question d’attente. Ils avaient trois minutes d’avance et la position invitait à l’optimisme pour les fans du Mexicain. C’est comme ça que ça s’est passé, Le Brésilien s’est défendu dès le premier mataleón, a beaucoup résisté, mais a fini par succomber à Brandon Moreno. La fin était l’histoire, ce qui est venu ensuite était irremplaçable.

Adesanya surpasse Vettori sans éclat

Israel Adesanya donne un coup de poing à Marvin Vettori lors de l’UFC 263. USA Today Sports

Après l’extase avec Brandon Moreno, lle combat entre Israel Adesanya et Marvin Vettori était quelque peu décaféiné. Ce fut un duel très serré dans lequel aucun d’entre eux n’a fini de s’exhiber. La victoire a été pour le champion de manière retentissante (triple 50-45). Peut-être que le candidat méritait un assaut, mais ne lui a pas donné de gagner. Quand vous allez contre le propriétaire du titre, vous avez besoin d’un point et c’est ce qui manquait à Vettori. Il a montré que s’il combattait Adesanya cent fois, cela le compliquerait toujours, mais ce samedi, il n’avait aucune arme pour l’annuler.

Le script des cinq tours se résume à peu près de la même manière. Vettori est parti à la recherche des démontages. Il voulait mener le combat au sol et il l’a fait à la première occasion qu’il a eue dans le premier acte. Dans le troisième, il a fermé un abattoir, mais Adesanya s’est enfui. Le reste de la pression, le champion a réussi à l’enlever avec une défense qui montre qu’il travaillait pour cela. ETn le crédit du Nigérian sont ses coups de pied. Il a fait beaucoup de dégâts aux jambes de l’Italien, l’une des clés. Il portait aussi avec ses mains, mais là il risquait plus. 50-45 peut sembler excessif, mais Adesanya a pu tout gagner. Pou très peu, mais beaucoup peu font un tel résultat. Le champion est étouffé par Vettori et il l’a encore prouvé. Loin de penser à une trilogie, c’était clair à la fin : “Je veux à nouveau assommer Whittaker“.

