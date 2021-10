Morepen dévoile une nouvelle campagne avec Boman Irani

Un petit investissement dans les diagnostics à domicile agira comme une armure et protégera votre santé, a déclaré Anubhav Suri, PDG de l’activité dispositifs médicaux.

La société de soins de santé Morepen Laboratories Limited a engagé l’acteur Boman Irani pour sa nouvelle campagne de marque axée sur le secteur des dispositifs médicaux. Dans sa dernière publicité, il explique brièvement les avantages d’avoir les appareils de soins à domicile efficaces, précis et pratiques du Dr Morepen.

La dure pandémie a complètement changé notre perspective de la santé et de la sécurité, nous sommes devenus plus conscients de nos choix et de notre mode de vie pour maintenir le bien-être, a déclaré Anubhav Suri, PDG de l’activité dispositifs médicaux. « Chez Morepen, nous nous concentrons toujours sur la création de solutions techniques sans problème pour aider les gens à examiner leur santé de manière plus sûre et plus rapide. Nos dispositifs médicaux permettent aux gens de tenir un registre de leur santé dans le confort de leur maison. Boman Irani résonne et incarne le sérieux de ce sujet et partage à juste titre son point de vue dans la dernière publicité. Cela nous donne une immense fierté et satisfaction que les produits Dr. Morepen montent la garde dans chaque foyer indien et ne prennent pas seulement soin de la santé de la famille, mais aussi de la ruine financière qui s’ensuit en raison de la détection tardive des problèmes médicaux. Un petit investissement dans le diagnostic à domicile agira comme une armure et protégera votre santé », a-t-il ajouté.

« De nos jours, il est impératif d’avoir à la maison des appareils de santé comme un glucomètre et un tensiomètre, en plus d’avoir un thermomètre. Je considère cette collaboration avec le Dr Morepen comme une bonne occasion de communiquer à quel point il est facile et important d’auto-surveiller sa santé », a déclaré Irani.

« Notre association avec Irani est un pas en avant pour augmenter la portée et la pénétration des dispositifs médicaux en Inde à un niveau plus large et aider à accroître la prise de conscience de la menace croissante du diabète et des maladies cardiaques. Nous sommes convaincus que notre association contribuera grandement à faire passer le message à travers le pays par divers canaux », a ajouté Sushil Suri, président et directeur général.

Lire aussi : Comment YouTube a créé plusieurs sources de revenus pour l’économie des créateurs

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.