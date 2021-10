Morgan Freeman ne soutient pas le financement de la police

Le récipiendaire du 39e Life Achievement Award Morgan Freeman prend la parole lors du 39e AFI Life Achievement Award honorant Morgan Freeman qui s’est tenu aux studios Sony Pictures le 9 juin 2011 à Culver City, en Californie. (Photo de Frazer Harrison/. pour AFI)

Acteur oscarisé Morgan FREEMAN a déclaré qu’il n’était « pas du tout pour le financement de la police ».

Freeman et acteur Frankie Faison s’est assis pour un entretien avec Selena Hill de Black Enterprise, qui a interrogé les deux acteurs sur leur position sur la police.

Dans cette capture d’écran, Morgan Freeman prend la parole lors de la 26e édition des Critics Choice Awards le 7 mars 2021. (Photo de ./. pour la Critics Choice Association)

« Le travail de police est, mis à part toute la négativité qui l’entoure, il est très nécessaire pour nous de les avoir et la plupart d’entre eux sont des gars qui font leur travail », a déclaré Freeman. « Ils vaquent à leurs occupations quotidiennes. Il y a des policiers qui ne sortiraient jamais leurs armes sauf à portée, ce genre de chose. »

« Eh bien, je suis d’accord avec Morgan », a déclaré Faison. « Je ne suis certainement pas en faveur du financement des policiers. »

Freeman a fait ces commentaires alors que lui et Faison faisaient la promotion de leur nouveau film, The Killing of Kenneth Chamberlain.

La police a abattu Chamberlain, 68 ans, le 19 novembre 2011, après son arrivée à son domicile lorsque le collier d’alerte médicale LifeAid de Chamberlain a été déclenché par inadvertance. Bien qu’ils aient insisté sur le fait qu’il n’avait pas besoin d’aide, les agents ont enfoncé sa porte ; Chamberlain a été abattu après les avoir chargés avec un couteau.

Chamberlain était un marin à la retraite et un vétéran de 20 ans du département des services correctionnels du comté de Westchester. Le film met en vedette Faison dans le rôle de Chamberlain et met également en vedette Anika Noni Rose. Le meurtre de Kenneth Chamberlain a été publié le mois dernier; Freeman est producteur exécutif.

Plus tôt cette année, Freeman et professeur d’études juridiques Linda Keena a fait un don de 1 million de dollars pour établir le Center for Evidence-Based Policing and Reform à l’Université du Mississippi.

« Regardez l’année écoulée dans notre pays – cela résume tout », a déclaré Freeman. « Il est temps de former les policiers et de veiller à ce que l’application de la loi ne soit pas définie uniquement comme une arme à feu et un bâton. Les services de police devraient porter sur cette phrase « Servir » que l’on trouve sur la plupart des véhicules des forces de l’ordre. »

Le centre se concentrera sur l’établissement de relations et le partage de données avec les services de police ainsi que sur l’utilisation des données pour améliorer la préparation des étudiants en justice pénale.

Dans une interview avec Ole Miss, on a demandé à Freeman si l’une des histoires de violence policière restait dans sa mémoire. « Toutes les histoires sont coincées dans mon esprit », a-t-il déclaré. « Je parle souvent aux policiers quand je les vois sortir et je leur demande comment ils feraient leur travail s’ils n’avaient pas d’armes. Le soutien de ce centre consiste à trouver des moyens d’aider les agents et d’arriver à des solutions. »

« L’objectif devrait être de donner aux agents autant d’outils que possible pour faire leur travail plus efficacement », a déclaré Keena, professeur agrégé de justice pénale. «Notre faculté abordera des problèmes critiques intrinsèquement liés au paysage actuel et historique des services de police, tels que la race, la classe sociale, les préjugés et le manque de compassion. Exiger des forces de l’ordre qu’elles soient uniquement re-certifiées dans l’utilisation de leurs armes chaque année n’est pas suffisant. »

Freeman est né à Memphis et a grandi dans le Mississippi. Il réside à Charleston, Mississippi, et possède une résidence à New York.

